07 февраля 2023

Крымский ученый заявил об уникальности произошедшего в Турции землетрясения

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По словам, Юрия Вольфмана, землетрясение в Турции является уникальным, его необходимо изучить долго Фото:
новость из сюжета
В Турции прошли мощные землетрясения

Землетрясение в Турции является редким и уникальным из-за «колоссальной магнитуды». Такое мнение высказал директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Юрий Вольфман.

«События, которые происходят в Турции, уникальны. Уникально землетрясение тем, что колоссальная магнитуда 7,8 — это все-таки достаточно редкое явление вообще на земном шаре, это одно из крупнейших землетрясений. Я в режиме онлайн отслеживаю события после вчерашнего дня, и прошло более полутора суток, а зафиксировано уже более 300 афтершоков. Причем они все группируются в пределах одной зоны. Это зона Анатолийского разлома. <…> Ситуация усугубляется тем, что землетрясение поверхностное — глубина всего 10 км, очаг расположен в густонаселенной зоне», — сказал Вольфман, его слова передает ТАСС.

По его мнению, из-за того, что сейсмический процесс имеет продолжительный характер — это уникальное явление, поэтому изучать его предстоит длительное время. Прогнозируя завершения событий, Вольфман уточнил, что развитие этого землетрясения сложно предсказывать из-за его уникальности.

Утром 6 февраля в Турции произошло мощнейшие за последние годы землетрясение, которое задело Сирию. Сильные подземные толчки стали ощущаться в четыре часа утра. Число погибших достигло 3,5 тысячи. В провинциях, которые затронуло землетрясение, введено чрезвычайное положение. Российские спасатели прибыли в эпицентр землетрясения для помощи в ликвидации последствий происшествия. Семь человек задержаны за распространение паники на фоне землетрясения, сообщает RT.

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Землетрясение в Турции является редким и уникальным из-за «колоссальной магнитуды». Такое мнение высказал директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Юрий Вольфман. «События, которые происходят в Турции, уникальны. Уникально землетрясение тем, что колоссальная магнитуда 7,8 — это все-таки достаточно редкое явление вообще на земном шаре, это одно из крупнейших землетрясений. Я в режиме онлайн отслеживаю события после вчерашнего дня, и прошло более полутора суток, а зафиксировано уже более 300 афтершоков. Причем они все группируются в пределах одной зоны. Это зона Анатолийского разлома. <…> Ситуация усугубляется тем, что землетрясение поверхностное — глубина всего 10 км, очаг расположен в густонаселенной зоне», — сказал Вольфман, его слова передает ТАСС. По его мнению, из-за того, что сейсмический процесс имеет продолжительный характер — это уникальное явление, поэтому изучать его предстоит длительное время. Прогнозируя завершения событий, Вольфман уточнил, что развитие этого землетрясения сложно предсказывать из-за его уникальности. Утром 6 февраля в Турции произошло мощнейшие за последние годы землетрясение, которое задело Сирию. Сильные подземные толчки стали ощущаться в четыре часа утра. Число погибших достигло 3,5 тысячи. В провинциях, которые затронуло землетрясение, введено чрезвычайное положение. Российские спасатели прибыли в эпицентр землетрясения для помощи в ликвидации последствий происшествия. Семь человек задержаны за распространение паники на фоне землетрясения, сообщает RT.
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