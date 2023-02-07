Россиянка рассказала, как спаслась во время землетрясения в Турции

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Снос разрушенной больницы на Большакова. Екатеринбурга, снос здания, здание под снос
В Адане обрушилось несколько 15-этажных зданий, рассказала очевидица Дарья (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Турции прошли мощные землетрясения

Россиянка, живущая в турецком городе Мерсин, стала очевидицей землетрясения, произошедшего в ночь на 6 февраля. В беседе с корреспондентом URA.RU Дарья сообщила, что сильные подземные толчки стали ощущаться в четыре часа утра.

«Я проснулась, потому что моя кровать тряслась, будто я попала в шторм на корабле. Все скрипело, дребезжало, шум стоял адовый, шкафы открывались. Сначала я встала в дверной проем, потом схватила паспорт, куртку и побежала на улицу», — рассказала Дарья. После того как толчки прекратились, девушка вернулась домой, однако вскоре землетрясение повторилось.

По словам девушки, сильные подземные толчки ощущались и в соседнем Адане, расположенном в 70 километрах от Мерсина. После второго землетрясения в Адане обрушилось четыре 15-этажных здания. Дарья рассказала, что вместе с друзьями уехали подальше от эпицентра и вместе с местными жителями занимаются сбором одежды и пожертвований для пострадавших.

«Я испугалась сильно, но у меня все хорошо, чего не скажешь об остальной Турции. Больно за людей. Третью волну обещают», — добавила собеседница агентства.

Также она отметила сплоченность турецкого народа после происшествия. «Кафе предоставляли бесплатный чай, супы и теплые помещения. Пожертвования мы собирали в русскоязычном сообществе от соотечественников. Принесли не сильно много, но лучше, чем ничего. Ночью приезжала машина государственная (управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС, AFAD), все забрала, мы договорились. Деньги отправляем через приложения онлайн банков, там есть специальный для этого раздел», — заявила Дарья.

Утром 6 февраля в Турции произошло мощнейшие за последние годы землетрясение, которое задело Сирию. Число погибших при землетрясении превысило три тысячи человек, пострадали более 20,5 тысячи человек. Разрушены тысячи зданий, в стране объявлен траур. Среди погибших есть россиянка.

Россиянка рассказала об обстановке во время землетрясения в Турции
Волонтеры организации The Disaster and Emergency Management Authority
Фото:
Жители Турции собирают пожертвования для пострадавших во время землетрясений
Пожертвования, собранные сообществом россиян в Турции
Фото:
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Россиянка, живущая в турецком городе Мерсин, стала очевидицей землетрясения, произошедшего в ночь на 6 февраля. В беседе с корреспондентом URA.RU Дарья сообщила, что сильные подземные толчки стали ощущаться в четыре часа утра. «Я проснулась, потому что моя кровать тряслась, будто я попала в шторм на корабле. Все скрипело, дребезжало, шум стоял адовый, шкафы открывались. Сначала я встала в дверной проем, потом схватила паспорт, куртку и побежала на улицу», — рассказала Дарья. После того как толчки прекратились, девушка вернулась домой, однако вскоре землетрясение повторилось. По словам девушки, сильные подземные толчки ощущались и в соседнем Адане, расположенном в 70 километрах от Мерсина. После второго землетрясения в Адане обрушилось четыре 15-этажных здания. Дарья рассказала, что вместе с друзьями уехали подальше от эпицентра и вместе с местными жителями занимаются сбором одежды и пожертвований для пострадавших. «Я испугалась сильно, но у меня все хорошо, чего не скажешь об остальной Турции. Больно за людей. Третью волну обещают», — добавила собеседница агентства. Также она отметила сплоченность турецкого народа после происшествия. «Кафе предоставляли бесплатный чай, супы и теплые помещения. Пожертвования мы собирали в русскоязычном сообществе от соотечественников. Принесли не сильно много, но лучше, чем ничего. Ночью приезжала машина государственная (управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС, AFAD), все забрала, мы договорились. Деньги отправляем через приложения онлайн банков, там есть специальный для этого раздел», — заявила Дарья. Утром 6 февраля в Турции произошло мощнейшие за последние годы землетрясение, которое задело Сирию. Число погибших при землетрясении превысило три тысячи человек, пострадали более 20,5 тысячи человек. Разрушены тысячи зданий, в стране объявлен траур. Среди погибших есть россиянка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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