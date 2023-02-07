07 февраля 2023

Увеличилось число погибших после взрыва газа в пятиэтажке в Тульской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережные Челны, взрыв газа в доме. Набережные Челны, взрыв газа, последствия взрыва, набережные челны
Число погибших в Ефремово Тульской области увеличилось до пяти человек Фото:
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Взрыв газа под Тулой

Число погибших при обрушении пострадавшей от взрыва газа пятиэтажки в Ефремове Тульской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщают в ГУ МЧС России.

«Ранее в МЧС сообщали, что при ЧП погибли четверо, один человек, по предварительным данным, оставался под завалами. Позже спасательное ведомство сообщило об увеличении числа погибших до пяти человек», — передает РИА Новости. Пятой жертвой стал человек, оставшийся под завалами.

Таким образом, МЧС официально подтвердило информацию о пяти погибших. Разбор завалов продолжается, в ведомстве не исключают того, что под завалами еще остаются люди.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ефремове Тульской области в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда в пятиэтажном доме. В ходе ликвидации последствий происшествия стало известно в начале о двух, а после о четырех погибших. Несколько человек извлечено из-под завалов, среди спасенных есть ребенок, сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные источников в силовых ведомствах.

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Число погибших при обрушении пострадавшей от взрыва газа пятиэтажки в Ефремове Тульской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщают в ГУ МЧС России. «Ранее в МЧС сообщали, что при ЧП погибли четверо, один человек, по предварительным данным, оставался под завалами. Позже спасательное ведомство сообщило об увеличении числа погибших до пяти человек», — передает РИА Новости. Пятой жертвой стал человек, оставшийся под завалами. Таким образом, МЧС официально подтвердило информацию о пяти погибших. Разбор завалов продолжается, в ведомстве не исключают того, что под завалами еще остаются люди. Ранее URA.RU рассказало, что в Ефремове Тульской области в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда в пятиэтажном доме. В ходе ликвидации последствий происшествия стало известно в начале о двух, а после о четырех погибших. Несколько человек извлечено из-под завалов, среди спасенных есть ребенок, сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные источников в силовых ведомствах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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