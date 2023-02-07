Вучич допустил потерю контроля над ситуацией в зоне СВО

08 февраля 2023 в 01:54 Размер текста - 17 +

По словам Александра Вучича, украинский конфликт может перейти в новую стадию Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине может перейти в неконтролируемую стадию, если Киеву поставят истребители F-16. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «Я ожидаю значительную эскалацию конфликта. Думаю, что после танков будет принято решение о поставках украинской стороне самолетов F-16, что доведет конфликт до абсолютно неконтролируемой стадии», — заявил Вучич в эфире телеканала « ТВ пинк» . По его мнению, в таком случае положение Сербии будет только ухудшаться. Россия и Украина уже готовы к началу мирных переговоров, однако США идут на эскалацию конфликта. Такое мнение высказал американский исследователь общественного мнения Кристофер Колдуэлл. Он уверен, что Вашингтон провоцирует Киев бороться до полного истощения. Ранее США приняли решение о поставке танков Abrams на Украину, напоминает RT. Президент Украины Владимир Зеленский просит у Запада истребители F-16, которые по мнению публициста Ивана Новоселова, не помогут Киеву, сообщает телеканал 360.

Конфликт на Украине может перейти в неконтролируемую стадию, если Киеву поставят истребители F-16. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «Я ожидаю значительную эскалацию конфликта. Думаю, что после танков будет принято решение о поставках украинской стороне самолетов F-16, что доведет конфликт до абсолютно неконтролируемой стадии», — заявил Вучич в эфире телеканала «ТВ пинк». По его мнению, в таком случае положение Сербии будет только ухудшаться. Россия и Украина уже готовы к началу мирных переговоров, однако США идут на эскалацию конфликта. Такое мнение высказал американский исследователь общественного мнения Кристофер Колдуэлл. Он уверен, что Вашингтон провоцирует Киев бороться до полного истощения. Ранее США приняли решение о поставке танков Abrams на Украину, напоминает RT. Президент Украины Владимир Зеленский просит у Запада истребители F-16, которые по мнению публициста Ивана Новоселова, не помогут Киеву, сообщает телеканал 360.