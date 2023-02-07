07 февраля 2023

Вучич допустил потерю контроля над ситуацией в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, Александр Вучич
По словам Александра Вучича, украинский конфликт может перейти в новую стадию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине может перейти в неконтролируемую стадию, если Киеву поставят истребители F-16. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Я ожидаю значительную эскалацию конфликта. Думаю, что после танков будет принято решение о поставках украинской стороне самолетов F-16, что доведет конфликт до абсолютно неконтролируемой стадии», — заявил Вучич в эфире телеканала «ТВ пинк». По его мнению, в таком случае положение Сербии будет только ухудшаться.

Россия и Украина уже готовы к началу мирных переговоров, однако США идут на эскалацию конфликта. Такое мнение высказал американский исследователь общественного мнения Кристофер Колдуэлл. Он уверен, что Вашингтон провоцирует Киев бороться до полного истощения. Ранее США приняли решение о поставке танков Abrams на Украину, напоминает RT. Президент Украины Владимир Зеленский просит у Запада истребители F-16, которые по мнению публициста Ивана Новоселова, не помогут Киеву, сообщает телеканал 360.

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Конфликт на Украине может перейти в неконтролируемую стадию, если Киеву поставят истребители F-16. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. «Я ожидаю значительную эскалацию конфликта. Думаю, что после танков будет принято решение о поставках украинской стороне самолетов F-16, что доведет конфликт до абсолютно неконтролируемой стадии», — заявил Вучич в эфире телеканала «ТВ пинк». По его мнению, в таком случае положение Сербии будет только ухудшаться. Россия и Украина уже готовы к началу мирных переговоров, однако США идут на эскалацию конфликта. Такое мнение высказал американский исследователь общественного мнения Кристофер Колдуэлл. Он уверен, что Вашингтон провоцирует Киев бороться до полного истощения. Ранее США приняли решение о поставке танков Abrams на Украину, напоминает RT. Президент Украины Владимир Зеленский просит у Запада истребители F-16, которые по мнению публициста Ивана Новоселова, не помогут Киеву, сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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