В Польше допустили наличие ядерного оружия на Украине

Польский генерал Вальдемар Скшипчак: Украина обладает условиями для создания ядерного оружия

08 февраля 2023 в 06:45 Размер текста - 17 +

Вальдемар Скшипчак считает, что на Украине могут создать ядерное оружие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может иметь ядерное оружие, так как в стране есть все необходимое для его создания. Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак. «Я не исключаю наличия у Украины ядерного оружия, поскольку у украинцев есть атомные электростанции, ученые, лаборатории, ноу-хау. То есть у них есть все, чтобы иметь такое оружие. В принципе, на сегодняшний день никто украинцам не запретит его иметь», — сообщил генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с радиостанцией ZET . Украина официально не является ядерной державой. Но ее никто не лишал возможности производить такое оружие, если ей не могут обеспечить гарантий безопасности. Ранее URA.RU рассказало, что Киев хочет начать дискуссию о ядерном статусе страны. После распада СССР, Украина хотела сохранить ядерное вооружение в своих арсеналах. Страны НАТО, оказывая военную помощь Украине, тем не менее против передачи Киеву атомного вооружения.

Украина может иметь ядерное оружие, так как в стране есть все необходимое для его создания. Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак. «Я не исключаю наличия у Украины ядерного оружия, поскольку у украинцев есть атомные электростанции, ученые, лаборатории, ноу-хау. То есть у них есть все, чтобы иметь такое оружие. В принципе, на сегодняшний день никто украинцам не запретит его иметь», — сообщил генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с радиостанцией ZET. Украина официально не является ядерной державой. Но ее никто не лишал возможности производить такое оружие, если ей не могут обеспечить гарантий безопасности. Ранее URA.RU рассказало, что Киев хочет начать дискуссию о ядерном статусе страны. После распада СССР, Украина хотела сохранить ядерное вооружение в своих арсеналах. Страны НАТО, оказывая военную помощь Украине, тем не менее против передачи Киеву атомного вооружения.