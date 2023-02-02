В НАТО потребовали передать Украине все виды вооружений, кроме одного

Новый президент Чехии: Украина нуждается во всех видах обычных вооружений

03 февраля 2023 в 01:18 Размер текста - 17 +

Чтобы противостоять РФ, Украине нужны все виды вооружения, считает Павел Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине нужно предоставить все необходимое вооружение, за исключением ядерного. С таким призывом выступил экс-генерал НАТО, новоизбранный президент Чехии Петр Павел. «Что касается обычных вооружений, то я действительно не вижу причин для каких-либо ограничений. Украина не может бороться с таким сильным противником без бронированных технологий, беспилотных летательных аппаратов, артиллерии и ракет большой дальности, но, возможно, и без сверхзвуковых самолетов», — заявил он в интервью AFP. Политик также призвал союзников занять единую позицию, поскольку это, по его мнению, даст больше шансов на успех. Ранее аналогичное предложение озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Запад должен сделать важный шаг в поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) и начать передавать Киеву любое оружие, которое тот только сможет использовать. НАТО оказывает помощь Украине на фоне российской спецоперации по защите населения Донбасса от геноцида. Полковник запаса предполагал, что Киев после требований от стран Запада отправить им самолеты и ракеты, дальше перейдет к просьбам о поставках ядерного оружия.

Украине нужно предоставить все необходимое вооружение, за исключением ядерного. С таким призывом выступил экс-генерал НАТО, новоизбранный президент Чехии Петр Павел. «Что касается обычных вооружений, то я действительно не вижу причин для каких-либо ограничений. Украина не может бороться с таким сильным противником без бронированных технологий, беспилотных летательных аппаратов, артиллерии и ракет большой дальности, но, возможно, и без сверхзвуковых самолетов», — заявил он в интервью AFP. Политик также призвал союзников занять единую позицию, поскольку это, по его мнению, даст больше шансов на успех. Ранее аналогичное предложение озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Запад должен сделать важный шаг в поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) и начать передавать Киеву любое оружие, которое тот только сможет использовать. НАТО оказывает помощь Украине на фоне российской спецоперации по защите населения Донбасса от геноцида. Полковник запаса предполагал, что Киев после требований от стран Запада отправить им самолеты и ракеты, дальше перейдет к просьбам о поставках ядерного оружия.