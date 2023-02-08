Польские аналитики: сроки поставки танков на Украину играют на руку России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, нато, танк, абрамс, abrams
Украинскую армию начали учить использованию западных танков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Затягивание сроков поставок западных танков Украине дает России преимущество, так как время в такой ситуации на стороне РФ. Об этом заявила аналитик Польского института международных отношений Анна-Мария Дайнер.

«Обучение экипажу в мирных условиях длится три месяца. Даже если его сократить до нескольких недель, на это нужно время. Это значит, что Украине придется защищаться до того, как танки выйдут на поле боя», — цитирует Дайнер польское издание Gazeta.

Руководитель отдела безопасности и международных дел Polityka Insight Марек Сверчинский отметил, что после объявления мобилизация Россия не сразу отправила мобилизованных на фронт, поэтому теперь число военных может быть достаточным для наступления, так как многие уже прошли обучение. «Время играет в пользу России», — сказал он.

Украине пообещали немецкие, британские и американские танки. Канада уже отправила первый экземпляр немецкого Leopard. В Минобороны Украины рассказали о начале обучения ВСУ использованию зарубежных танков. Обучение украинской армии началось в Польше. Европейские страны пока не могут сказать, сколько техники они готовы передать, поэтому ВСУ могут не получить необходимое число танков, передает «Утро.ру». Германия может передать около 178 танков, сообщает сайт MK.RU.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Затягивание сроков поставок западных танков Украине дает России преимущество, так как время в такой ситуации на стороне РФ. Об этом заявила аналитик Польского института международных отношений Анна-Мария Дайнер. «Обучение экипажу в мирных условиях длится три месяца. Даже если его сократить до нескольких недель, на это нужно время. Это значит, что Украине придется защищаться до того, как танки выйдут на поле боя», — цитирует Дайнер польское издание Gazeta. Руководитель отдела безопасности и международных дел Polityka Insight Марек Сверчинский отметил, что после объявления мобилизация Россия не сразу отправила мобилизованных на фронт, поэтому теперь число военных может быть достаточным для наступления, так как многие уже прошли обучение. «Время играет в пользу России», — сказал он. Украине пообещали немецкие, британские и американские танки. Канада уже отправила первый экземпляр немецкого Leopard. В Минобороны Украины рассказали о начале обучения ВСУ использованию зарубежных танков. Обучение украинской армии началось в Польше. Европейские страны пока не могут сказать, сколько техники они готовы передать, поэтому ВСУ могут не получить необходимое число танков, передает «Утро.ру». Германия может передать около 178 танков, сообщает сайт MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...