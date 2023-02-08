Польские аналитики: сроки поставки танков на Украину играют на руку России

Украинскую армию начали учить использованию западных танков Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Затягивание сроков поставок западных танков Украине дает России преимущество, так как время в такой ситуации на стороне РФ. Об этом заявила аналитик Польского института международных отношений Анна-Мария Дайнер.

«Обучение экипажу в мирных условиях длится три месяца. Даже если его сократить до нескольких недель, на это нужно время. Это значит, что Украине придется защищаться до того, как танки выйдут на поле боя», — цитирует Дайнер польское издание Gazeta.

Руководитель отдела безопасности и международных дел Polityka Insight Марек Сверчинский отметил, что после объявления мобилизация Россия не сразу отправила мобилизованных на фронт, поэтому теперь число военных может быть достаточным для наступления, так как многие уже прошли обучение. «Время играет в пользу России», — сказал он.

Украине пообещали немецкие, британские и американские танки. Канада уже отправила первый экземпляр немецкого Leopard. В Минобороны Украины рассказали о начале обучения ВСУ использованию зарубежных танков. Обучение украинской армии началось в Польше. Европейские страны пока не могут сказать, сколько техники они готовы передать, поэтому ВСУ могут не получить необходимое число танков, передает «Утро.ру». Германия может передать около 178 танков, сообщает сайт MK.RU .