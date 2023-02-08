El Pais: число погибших в Турции и Сирии превысило 7000 человек

Число погибших от мощного землетрясения в Турции и Сирии магнитудой 7,8 балла перевалило отметку в 7 тысяч человек. Об этом сообщает испанская газета El País.
«На сегодняшний день зарегистрировано более 7 тысяч смертей в результате происшествия», — говорится в материале газеты. Там напомнили, что прошедшее землетрясение названо мощнейшим за последние годы в данном регионе.
Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение, которое задело Сирию. Сильные подземные толчки стали ощущаться в четыре часа утра. Глава МЧС России Александр Куренков дал поручение об отправке дополнительной группы спасателей в Турции для оказания помощи в ликвидации последствий происшествия, передает телеканал 360. Также в Минобороны России рассказали об оказании помощи российскими пострадавшим от землетрясения в сирийском городе Алеппо, сообщает RT.
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Число погибших от мощного землетрясения в Турции и Сирии магнитудой 7,8 балла перевалило отметку в 7 тысяч человек. Об этом сообщает испанская газета El País. «На сегодняшний день зарегистрировано более 7 тысяч смертей в результате происшествия», — говорится в материале газеты. Там напомнили, что прошедшее землетрясение названо мощнейшим за последние годы в данном регионе. Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение, которое задело Сирию. Сильные подземные толчки стали ощущаться в четыре часа утра. Глава МЧС России Александр Куренков дал поручение об отправке дополнительной группы спасателей в Турции для оказания помощи в ликвидации последствий происшествия, передает телеканал 360. Также в Минобороны России рассказали об оказании помощи российскими пострадавшим от землетрясения в сирийском городе Алеппо, сообщает RT.