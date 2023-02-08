El Pais: число погибших в Турции и Сирии превысило 7000 человек

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Последствия паводка в Нижних Сергах. Свердловская область, мусор, разбор завалов, ковш экскаватора
Более 7 тысяч человек погибло при землетрясении в Турции и Сирии Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

Число погибших от мощного землетрясения в Турции и Сирии магнитудой 7,8 балла перевалило отметку в 7 тысяч человек. Об этом сообщает испанская газета El País.

«На сегодняшний день зарегистрировано более 7 тысяч смертей в результате происшествия», — говорится в материале газеты. Там напомнили, что прошедшее землетрясение названо мощнейшим за последние годы в данном регионе.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение, которое задело Сирию. Сильные подземные толчки стали ощущаться в четыре часа утра. Глава МЧС России Александр Куренков дал поручение об отправке дополнительной группы спасателей в Турции для оказания помощи в ликвидации последствий происшествия, передает телеканал 360. Также в Минобороны России рассказали об оказании помощи российскими пострадавшим от землетрясения в сирийском городе Алеппо, сообщает RT.

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Число погибших от мощного землетрясения в Турции и Сирии магнитудой 7,8 балла перевалило отметку в 7 тысяч человек. Об этом сообщает испанская газета El País. «На сегодняшний день зарегистрировано более 7 тысяч смертей в результате происшествия», — говорится в материале газеты. Там напомнили, что прошедшее землетрясение названо мощнейшим за последние годы в данном регионе. Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение, которое задело Сирию. Сильные подземные толчки стали ощущаться в четыре часа утра. Глава МЧС России Александр Куренков дал поручение об отправке дополнительной группы спасателей в Турции для оказания помощи в ликвидации последствий происшествия, передает телеканал 360. Также в Минобороны России рассказали об оказании помощи российскими пострадавшим от землетрясения в сирийском городе Алеппо, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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