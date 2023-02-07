В мэрии пока не определились, покупать ли эти машины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Уралтрансмаш» (в составе Уралвагонзавода входит в «Ростех») показал модернизированные трамваи 71-415, которые, возможно, будут курсировать по улицам Екатеринбурга. Машины презентовали мэру Алексею Орлову и его профильному заму Алексею Бубнову, передает корреспондент URA.RU.

Такие же трамваи уже курсируют по Нижнему Тагилу. Но отличия есть. «Обновили интерьер и экстерьер — например, ввели подсветку, дополнительно повысили обзорность и эргономику кабины водителя. Был ряд пожеланий от Гордепо, которые учли в новом трамвайном вагоне. Кабина водителя с климат-контролем, есть возможность установить кондиционер в салоне пассажиров. На испытания выведут в конце февраля и закончат в марте. Уже сейчас можно будет закладывать его в серийное производство», — поделился главный конструктор гражданской продукции и электронных систем «Уралтрансмаша» Дмитрий Буньков.

По его словам, на завод уже вышли заказчики, готовые приобрести 60-70 вагонов в этом году и около 50 — в следующем. Цена изменилась незначительно по сравнению с прошлой моделью, отметил Буньков.

В новой модели постарались предусмотреть все вплоть до ручек — их сделали из нержавеющей стали, чтобы после обработки антисептиком они не ржавели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вагоны оборудованы системой наблюдения и кондиционерами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В кабине водителя также есть система климат-контроля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Алексей Орлов рассказал, что власти ведут переговоры с «Уралтрансмашем» по закупке трамваев для Академического Фото: Владимир Жабриков © URA.RU