07 февраля 2023

«Уралтрансмаш» показал новые трамваи для Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии пока не определились, покупать ли эти машины Фото:

«Уралтрансмаш» (в составе Уралвагонзавода входит в «Ростех») показал модернизированные трамваи 71-415, которые, возможно, будут курсировать по улицам Екатеринбурга. Машины презентовали мэру Алексею Орлову и его профильному заму Алексею Бубнову, передает корреспондент URA.RU.

Такие же трамваи уже курсируют по Нижнему Тагилу. Но отличия есть. «Обновили интерьер и экстерьер — например, ввели подсветку, дополнительно повысили обзорность и эргономику кабины водителя. Был ряд пожеланий от Гордепо, которые учли в новом трамвайном вагоне. Кабина водителя с климат-контролем, есть возможность установить кондиционер в салоне пассажиров. На испытания выведут в конце февраля и закончат в марте. Уже сейчас можно будет закладывать его в серийное производство», — поделился главный конструктор гражданской продукции и электронных систем «Уралтрансмаша» Дмитрий Буньков.

По его словам, на завод уже вышли заказчики, готовые приобрести 60-70 вагонов в этом году и около 50 — в следующем. Цена изменилась незначительно по сравнению с прошлой моделью, отметил Буньков.

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Вагоны оборудованы системой наблюдения и кондиционерами
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В кабине водителя также есть система климат-контроля
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В ближайшее время трамвай пройдет сертификацию, и «Уралтрансмаш» начнет серийное производство
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«Уралтрансмаш» (в составе Уралвагонзавода входит в «Ростех») показал модернизированные трамваи 71-415, которые, возможно, будут курсировать по улицам Екатеринбурга. Машины презентовали мэру Алексею Орлову и его профильному заму Алексею Бубнову, передает корреспондент URA.RU. Такие же трамваи уже курсируют по Нижнему Тагилу. Но отличия есть. «Обновили интерьер и экстерьер — например, ввели подсветку, дополнительно повысили обзорность и эргономику кабины водителя. Был ряд пожеланий от Гордепо, которые учли в новом трамвайном вагоне. Кабина водителя с климат-контролем, есть возможность установить кондиционер в салоне пассажиров. На испытания выведут в конце февраля и закончат в марте. Уже сейчас можно будет закладывать его в серийное производство», — поделился главный конструктор гражданской продукции и электронных систем «Уралтрансмаша» Дмитрий Буньков. По его словам, на завод уже вышли заказчики, готовые приобрести 60-70 вагонов в этом году и около 50 — в следующем. Цена изменилась незначительно по сравнению с прошлой моделью, отметил Буньков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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