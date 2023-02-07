Челябинский губернатор поручил усилить контроль после нападения на ученика в образовательном центре

Текслер поручил минобразования и мэрии города оценить работу администрации и охраны ОЦ №5 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 8 февраля на совещании с главами городов прокомментировал нападение в образовательном центре (ОЦ) №5. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Сегодня произошел вопиющий факт нарушения общественного порядка в стенах ОЦ. Прошу правоохранительные органы детально разобраться в ситуации, усилить профилактическую работу, это касается всех образовательных организаций региона. Министерству образования и администрации Челябинска провести анализ действий должностных лиц и охраны школы», — заявил Текслер.

Ранее источник из школы сообщил URA.RU, что нападавшие были с битами. Подросток в крови успел забежать в школу. Следом появилось видео, где один из неизвестных достает травматический пистолет и начинает угрожать юноше. В случившемся разбирается полиция.

В пресс-службе полиции главка региона сообщили, что взяли инцидент на контроль. На место происшествия выехал и. о. прокурора Курчатовского района Дмитрий Бондаренко. В следственном управление СКР по региону URA.RU уточнили, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство).