Новак предрек Европе дефицит топлива без России

08 февраля 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Александр Новак рассказал, что ждет Европу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Европу ждет дефицит топлива и рост цен без российских нефтепродуктов, так как с 5 февраля вступили в силу ограничения. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами. «С 5 февраля были введены ограничения на поставку в Европу наших нефтепродуктов, а также решения по потолку цен. И буквально через два дня коллеги приняли изменения в свои регламенты, которыми они дезавуировали ранее принятые решения… Фактически без наших нефтепродуктов будет большой дефицит и рост цен», — цитирует Новака РИА Новости. Западные страны вводят санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Евросоюз установил потолок цен на российский дизель на уровне 100 долларов за баррель и на дисконтную нефтепродукцию — 45 долларов за баррель, сообщает «Национальная служба новостей». Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что дальнейшую цену на энергоресурсы определят договорны обязательства, передает «Дни.ру». Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах. Россия запретила продавать нефть и нефтепродукты иностранным компаниям и физлицам, которые планируют фиксировать цену.

Европу ждет дефицит топлива и рост цен без российских нефтепродуктов, так как с 5 февраля вступили в силу ограничения. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в разговоре с журналистами. «С 5 февраля были введены ограничения на поставку в Европу наших нефтепродуктов, а также решения по потолку цен. И буквально через два дня коллеги приняли изменения в свои регламенты, которыми они дезавуировали ранее принятые решения… Фактически без наших нефтепродуктов будет большой дефицит и рост цен», — цитирует Новака РИА Новости. Западные страны вводят санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Евросоюз установил потолок цен на российский дизель на уровне 100 долларов за баррель и на дисконтную нефтепродукцию — 45 долларов за баррель, сообщает «Национальная служба новостей». Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что дальнейшую цену на энергоресурсы определят договорны обязательства, передает «Дни.ру». Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах. Россия запретила продавать нефть и нефтепродукты иностранным компаниям и физлицам, которые планируют фиксировать цену.