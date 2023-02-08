В Свердловской области задержали журналиста, работавшего на Навального*. Фото

Свердловские силовики задержали журналиста Письменкова, работавшего на Навального*
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Филармония. Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
Силовики отвели Мстислава Письменкова на разговор Фото:

Бывший журналист закрывшегося издания Znak.com Мстислав Письменков задержан силовиками во время работы в Верхней Салде, где он показывал недействительное удостоверение прессы. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Письменкова остановили силовики. Он проводил сомнительные расследования, законность которых решили проверить», — сообщил собеседник агентства.

Другой собеседник агентства отметил, что силовики не применяли жестких методов и пригласили журналиста обсудить его поведение. Удостоверение, которое он предъявлял, было действительно до конца 2021 года.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он пообещал проверить, соответствует ли информация действительности. «У всех все будет, но не у всех все сразу. Всему свое время», — уточнил полковник Горелых.

Ранее Письменков работал пресс-секретарем тюменского штаба Навального (признан экстремистской организацией, иноагентом и запрещен на территории РФ, сам Навальный внесен в список террористов и экстремистов). Также его деятельность связана с работой Znak.com и других СМИ. Письменков был задержан во время массовых протестов в сквере Екатеринбурга в 2019 году.

* Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов. Он находится в колонии.

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Бывший журналист закрывшегося издания Znak.com Мстислав Письменков задержан силовиками во время работы в Верхней Салде, где он показывал недействительное удостоверение прессы. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Письменкова остановили силовики. Он проводил сомнительные расследования, законность которых решили проверить», — сообщил собеседник агентства. Другой собеседник агентства отметил, что силовики не применяли жестких методов и пригласили журналиста обсудить его поведение. Удостоверение, которое он предъявлял, было действительно до конца 2021 года. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он пообещал проверить, соответствует ли информация действительности. «У всех все будет, но не у всех все сразу. Всему свое время», — уточнил полковник Горелых. Ранее Письменков работал пресс-секретарем тюменского штаба Навального (признан экстремистской организацией, иноагентом и запрещен на территории РФ, сам Навальный внесен в список террористов и экстремистов). Также его деятельность связана с работой Znak.com и других СМИ. Письменков был задержан во время массовых протестов в сквере Екатеринбурга в 2019 году. * — Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов. Он находится в колонии.
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