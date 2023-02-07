В Кургане перевозчики новых маршрутов не могут использовать автобусы, подаренные Москвой

Московские автобусы передали Кургану в конце 2020 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Власти Кургана пытаются с помощью электронного аукциона найти арендаторов трех автобусов ЛиАЗ, которые в 2020 году муниципалитету передали чиновники из Москвы. При этом перевозчики, которые отвечают за новые маршруты, не имеют права взять в аренду эти автобусы. Информация об аукционах размещена на сайте ГИС Торги.

«Право на заключение договора аренды объекта муниципальной казны: транспортного средства — автобус ЛиАЗ. <…> Ежемесячный платеж за объект: 1 100 рублей. Срок действия договора — лет: 10», — указано на сайте.

В мэрии Кургана URA.RU объяснили, что перевозчики, отвечающие за новые городские маршруты, не смогут взять эти автобусы 2011 года выпуска в аренду. «Данное предложение размещено не для перевозчиков, работающих на новой маршрутной сети. В муниципальных контрактах на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров общественным транспортом по регулируемым тарифам, предусмотрен максимальный срок эксплуатации транспортных средств большого класса — 11 лет», — объяснили в администрации. В мэрии уточнили, что эти автобусы не могут и не будут эксплуатироваться на новых маршрутах.

В конце 2020 года представители правительства Москвы передали Кургану 20 автобусов 2011 года выпуска. Мэрия провела торги, но на линии вышла только часть автобусов. Перевозчики объяснили, что такие автобусы невыгодны, так как ездят на бензине или на дизельном топливе. Некоторые из этих автобусов сходили с маршрутов из-за технических неисправностей.