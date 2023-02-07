Тюменский промышленный гигант спасет производство России от санкций

Реагент, разработанный «СИБУРом», сможет заменить импортный аналог во всех сферах российской промышленности Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания «СИБУР», работающая в Тюменской области, разработала реагент, способный спасти от санкций химическое и фармакологическое производство России. О достижении промышленный гигант заявил на своих страницах в социальных сетях. Речь идет о веществе, которое необходимо для синтеза синтетического каучука и лекарственных средств.

«Мы решили разработать метод производства этого реагента самостоятельно. На разработку от лаборатории до конечного продукта понадобилось всего семь месяцев, и уже прошли промышленные испытания», — пояснили в пресс-службе «СИБУРа».

Ранее катализатор для синтеза каучука приобретали за рубежом, но из-за санкций поставки сильно пострадали. «Мы получили реагент, способный конкурировать на мировом рынке. В будущем сможем поставлять его в другие сегменты промышленности», — добавили в «СИБУРе»

Синтетический каучук широко используется во всех сферах промышленности — от производства канцелярских товаров до авиастроения. В медицине его используют как компонент искусственных органов для трансплантации. URA.RU направило «СИБУРу» письменный запрос о сроках, когда реагент смогут поставлять сторонним компаниям. Ответ ожидается.

Санкции против России введены на фоне спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Результатом санкций стала усиленная работа по импортозамещению во всех сферах российской промышленности. Ранее агентство рассказало о том, как в Тюмени планируют обойтись без китайских крепежных изделий. Для этого построят завод стоимостью почти миллиард рублей.