В Турции из-за землетрясения начало затапливать город

08 февраля 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

В районе Чай образовалось около 200 метров скоплений воды, передает CNN Turk (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения В турецком городе Искендерун из-за землетрясения поднялся уровень моря. Из-за этого в прибрежной зоне были затоплены некоторые улицы. «В районе Искендерун в Хатае, который пострадал от землетрясений с центром в Кахраманмараше, некоторые улицы были затоплены в результате повышения уровня моря», — передает CNN Turk . Уточняется, что в районе Чай от пляжа до глубины реки образовалось около 200 метров скоплений воды. Рабочие и местные жители были эвакуированы. Землетрясение магнитудой 7,7 баллов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло в понедельник 6 февраля. Подземные толчки также почувствовали жители других турецких городов и провинций. Также происшествие отразилось и на соседних государствах. В газете El País написали, что количество погибших при землетрясении в Турции и Сирии превысило 7 тысяч человек.

В турецком городе Искендерун из-за землетрясения поднялся уровень моря. Из-за этого в прибрежной зоне были затоплены некоторые улицы. «В районе Искендерун в Хатае, который пострадал от землетрясений с центром в Кахраманмараше, некоторые улицы были затоплены в результате повышения уровня моря», — передает CNN Turk. Уточняется, что в районе Чай от пляжа до глубины реки образовалось около 200 метров скоплений воды. Рабочие и местные жители были эвакуированы. Землетрясение магнитудой 7,7 баллов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло в понедельник 6 февраля. Подземные толчки также почувствовали жители других турецких городов и провинций. Также происшествие отразилось и на соседних государствах. В газете El País написали, что количество погибших при землетрясении в Турции и Сирии превысило 7 тысяч человек.