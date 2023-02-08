В Институте космических исследований заявили, что землетрясения в Турции вызвали ядерные испытания

09 февраля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Сейсмическая активность Земли продолжает повышаться, отметил Сергей Пулинец Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Сейсмическая активность на Земле возросла из-за испытаний ядерного оружия. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец. «Существуют такие понятия, как триггеры землетрясения. Часто их связывают и вполне обоснованно с полнолунием, новолунием. Вот это землетрясение в Турции точно произошло в момент полнолуния. Потому что гравитационные силы влияют, хотя многие говорят, что они очень слабые. Но ведь триггер в том и заключается. Даже если он очень слабый, в нужном моменте он срабатывает. Триггеры бывают разными. Наполняют водохранилище, земная кора деформируется, и там может произойти землетрясение. После испытаний ядерного оружия в атмосфере, под землей особенно резко возросла глобальная сейсмическая активность, и она продолжается на повышенном уровне. Хотя испытания прекратились», — рассказал Сергей Пулинец. По словам собеседника агентства, землетрясение в Турции может стать триггером для городов в радиусе 2000 км. «На Кавказе, в Азербайджане, в Туркмении, на Аравийском полуострове возможны явления, которые связаны с турецким землетрясением. Потому что радиус его зависит от магнитуды. Это порядка 2000 км. Вот в этом радиусе возможны какие-то явления. Могут быть стимулированные землетрясения, но они могут случиться, если там уже (есть такое в сейсмологии понятие „процесс подготовки землетрясения“) есть какой-то очаг, который был готов, но ему чуть-чуть не хватало до того, чтобы сорваться. Вот это маленькое воздействие стороннего землетрясения может послужить триггером и сделать его возможным», — добавил Пулинец. Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. После подземные толчки почувствовали жители других городов страны, а также соседних государств, в частности Сирии. Общее число погибших превысило 7 тысяч. Из-за землетрясения в турецком городе Искендерун поднялся уровень моря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сейсмическая активность на Земле возросла из-за испытаний ядерного оружия. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец. «Существуют такие понятия, как триггеры землетрясения. Часто их связывают и вполне обоснованно с полнолунием, новолунием. Вот это землетрясение в Турции точно произошло в момент полнолуния. Потому что гравитационные силы влияют, хотя многие говорят, что они очень слабые. Но ведь триггер в том и заключается. Даже если он очень слабый, в нужном моменте он срабатывает. Триггеры бывают разными. Наполняют водохранилище, земная кора деформируется, и там может произойти землетрясение. После испытаний ядерного оружия в атмосфере, под землей особенно резко возросла глобальная сейсмическая активность, и она продолжается на повышенном уровне. Хотя испытания прекратились», — рассказал Сергей Пулинец. По словам собеседника агентства, землетрясение в Турции может стать триггером для городов в радиусе 2000 км. «На Кавказе, в Азербайджане, в Туркмении, на Аравийском полуострове возможны явления, которые связаны с турецким землетрясением. Потому что радиус его зависит от магнитуды. Это порядка 2000 км. Вот в этом радиусе возможны какие-то явления. Могут быть стимулированные землетрясения, но они могут случиться, если там уже (есть такое в сейсмологии понятие „процесс подготовки землетрясения“) есть какой-то очаг, который был готов, но ему чуть-чуть не хватало до того, чтобы сорваться. Вот это маленькое воздействие стороннего землетрясения может послужить триггером и сделать его возможным», — добавил Пулинец. Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. После подземные толчки почувствовали жители других городов страны, а также соседних государств, в частности Сирии. Общее число погибших превысило 7 тысяч. Из-за землетрясения в турецком городе Искендерун поднялся уровень моря.