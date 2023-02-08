РИАН: число погибших при взрыве газа в Ефремове выросло до 7 человек 08 февраля 2023 в 16:14 Размер текста - 17 + В ходе взрыва газа в Ефремове сообщается о восьми погибших, сообщают экстренные службы Фото: Фото из соцсетей новость из сюжета Взрыв газа под Тулой Число погибших при взрыве газа в многоквартирном доме в Ефремове (Тульская область) возросло до 8 человек. Об этом сообщают экстренные службы. «Уже восемь погибших», — сказал собеседник. Его слова приводят РИА Новости. Обновлено в 17.14: По уточненным данным, жертв семь, сообщает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы. Кроме того уточняется, что еще один человек остается под завалами. Взрыв газового баллона в квартире многоквартирного дома в Ефремове произошел 7 февраля во второй половине дня. Сообщалось, что семь квартир разрушено полностью. По официальной информации МЧС, изначально было заявлено о четырех погибших. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело. Число погибших при взрыве газа в многоквартирном доме в Ефремове (Тульская область) возросло до 8 человек. Об этом сообщают экстренные службы. «Уже восемь погибших», — сказал собеседник. Его слова приводят РИА Новости. Обновлено в 17.14: По уточненным данным, жертв семь, сообщает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы. Кроме того уточняется, что еще один человек остается под завалами. Взрыв газового баллона в квартире многоквартирного дома в Ефремове произошел 7 февраля во второй половине дня. Сообщалось, что семь квартир разрушено полностью. По официальной информации МЧС, изначально было заявлено о четырех погибших. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям