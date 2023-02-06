Алексей Сигидаев может получить повышение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В правительстве Курганской области Ларису Кокорину на посту заместителя губернатора по социальной политике может заменить директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к властям региона. Ранее сообщалось, что Кокорина собирается в отставку.

«Кокориной нашли замену. Пост заместителя губернатора региона по социальной политике, скорее всего, займет Алексей Сигидаев. Сейчас он возглавляет департамент здравоохранения», — уточнил инсайдер. Еще один источник из политического окружения подчеркнул, что кадровые перемены в сфере соцполитики проходят на фоне скандалов, связанных с умершей беременной, отсутствием контракта на санитарную авиацию, нехватки кадров в больницах.

До Сигидаева по телефону приемной департамента дозвониться не удалось. В ведомстве никто не взял трубку. В департамент информационной и внутренней политики по Курганской области направлены вопросы по теме. На момент публикации ответ на них не поступил.

Ранее источники URA.RU сообщали, что Кокорина в ближайшее время может уйти с должности замгубернатора. По их данным, высокопоставленную чиновницу сначала планируют отправить в отпуск, а после — в отставку. Сигидаев руководит департаментом с ноября 2021 года.