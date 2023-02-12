Сенатор Цеков: в Польше работодателей заставляют доносить на украинцев, скрывшихся от мобилизации

12 февраля 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Польские главы компаний вынуждены доносить на своих сотрудников с украинским гражданством Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Польше руководителей предприятий заставляют доносить на украинцев, которые работают в их компании, для их дальнейшей мобилизации. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Украинцы пытаются отлавливать своих и направлять на территорию Украины, работая в тесной связке с местной властью, как в Польше. Там даже руководителей предприятий, где работают украинские граждане, обязуют на них доносить. То есть, они совершают определенные действия по их мобилизации для поездки на территорию Украины для участия в военных действиях», — сказал Сергей Цеков. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко в беседе с URA.RU рассказал, что граждан Украины, уехавших с начала спецоперации в страны Запада, будут депортировать и призывать в ряды ВСУ. Он подчеркнул, что украинское законодательство позволяет совершать такие действия.

В Польше руководителей предприятий заставляют доносить на украинцев, которые работают в их компании, для их дальнейшей мобилизации. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Украинцы пытаются отлавливать своих и направлять на территорию Украины, работая в тесной связке с местной властью, как в Польше. Там даже руководителей предприятий, где работают украинские граждане, обязуют на них доносить. То есть, они совершают определенные действия по их мобилизации для поездки на территорию Украины для участия в военных действиях», — сказал Сергей Цеков. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко в беседе с URA.RU рассказал, что граждан Украины, уехавших с начала спецоперации в страны Запада, будут депортировать и призывать в ряды ВСУ. Он подчеркнул, что украинское законодательство позволяет совершать такие действия.