Сенатор Цеков: в Польше работодателей заставляют доносить на украинцев, скрывшихся от мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Будапешта. Венгрия, продукты, еда, центральный рынок будапешта, флаг польши
Польские главы компаний вынуждены доносить на своих сотрудников с украинским гражданством Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Польше руководителей предприятий заставляют доносить на украинцев, которые работают в их компании, для их дальнейшей мобилизации. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Украинцы пытаются отлавливать своих и направлять на территорию Украины, работая в тесной связке с местной властью, как в Польше. Там даже руководителей предприятий, где работают украинские граждане, обязуют на них доносить. То есть, они совершают определенные действия по их мобилизации для поездки на территорию Украины для участия в военных действиях», — сказал Сергей Цеков.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко в беседе с URA.RU рассказал, что граждан Украины, уехавших с начала спецоперации в страны Запада, будут депортировать и призывать в ряды ВСУ. Он подчеркнул, что украинское законодательство позволяет совершать такие действия.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Польше руководителей предприятий заставляют доносить на украинцев, которые работают в их компании, для их дальнейшей мобилизации. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Украинцы пытаются отлавливать своих и направлять на территорию Украины, работая в тесной связке с местной властью, как в Польше. Там даже руководителей предприятий, где работают украинские граждане, обязуют на них доносить. То есть, они совершают определенные действия по их мобилизации для поездки на территорию Украины для участия в военных действиях», — сказал Сергей Цеков. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко в беседе с URA.RU рассказал, что граждан Украины, уехавших с начала спецоперации в страны Запада, будут депортировать и призывать в ряды ВСУ. Он подчеркнул, что украинское законодательство позволяет совершать такие действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...