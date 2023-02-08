Глава Минэка РФ Максим Решетников вступает в открытый конфликт с Махониным

Бывший (слева) и настоящий (справа) губернаторы борются за влияние в пермском госуниверситете Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший губернатор Прикамья, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ближайшем будущем может стать председателем наблюдательного совета пермского госуниверситета. В этом уверены сразу несколько инсайдеров в политтусовке региона. Тем самым Решетников обострит конфликт с губернатором Дмитрием Махониным, который сейчас возглавляет эту структуру.

Отношения между Махониным и Решетниковым после рокировки в 2020 году никогда не были теплыми. Махонин демонстративно отказался от любезно предложенного Решетниковым раскрученного губернаторского аккаунта в соцсетях. Открыл железнодорожное движение от Перми-1 до Перми-2. Отказался Махонин и от услуг некоторых подрядчиков. И регион постепенно стал выходить из зоны влияния мэра Москвы Сергея Собянина.

Спешно отправленный в отставку экс-ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников вообще считался человеком Максима Решетникова. Он помог университету получить статус автономного учреждения, что должно было повысить рентабельность вуза. Но после ухода отношения разладились. И Красильников стал «дружить» с Махониным. Махонин помог даже затащить в университет вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, который поддержал глобальные планы по реконструкции территории вуза на 13 млрд рублей.

Махонин и Красильников расслабились. И тут-то появился Решетников. Нет, само решение об отставке было принято по силовой линии. Никто ничего не мог с этим сделать. А вот Решетников сумел раньше получить информацию, вовремя подсуетиться и занести в Минобрнауки РФ кандидатуру Игоря Германов.

Задача тут простая, говорят инсайдеры. Во-первых, в университете будет реализовываться проект на 13 млрд рублей. Многие хотят контролировать процесс их расходования. И именно с этой целью Решетников и заходит в наблюдательный совет.

А во-вторых, рано или поздно, Дмитрий Махонин оставит должность губернатора. И «свой» человек в ведущем вузе Решетникову пригодится в тот момент, когда он предложит АП кандидатуру нового губернатора. «Вот, мол, скажет, смотрите, я контролирую регион, даже ректор свой», — говорят в политтусовке.

Махонин в этой аппаратной игре пока проигрывает. Он никак не смог повлиять на назначение ректора. Сейчас ему надо с минимальными потерями выйти из ситуации и, сохранив лицо, оставить пост председателя наблюдательного совета. Как бы там ни было, говорят инсайдеры, после назначения Решетникова в этот орган управления вузом, конфликт точно обострится.

URA.RU направило запросы в Минобрнауки РФ и в Минэкономразвития РФ. На момент публикации ответ не был получен.