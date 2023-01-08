Кто стоит за атакой на пермского губернатора Махонина

Хронология конфликта, вспыхнувшего во время мобилизации

09 января 2023 в 08:41 Размер текста - 17 +

Санкционировать атаку на губернатора в период мобилизации могли в Москве, считают инсайдеры Фото: Сергей Русанов © URA.RU Осенью 2022 года в социальных сетях развернулась кампания против губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В основном, информация распространяется в пабликах и telegram-каналах, которые связывают с депутатом заксобрания региона Ильей Лисняком. В политтусовке говорят, что за его спиной есть федеральные интересанты. Звучат фамилии представителей бизнес-элиты, главы минэка РФ Максима Решетникова, бизнесмена Дмитрия Трутнева, «теневого мэра» Перми Владимира Плотникова. Мелкие подколы губернатора и его команды в пабликах, которые связывают с Лисняком, были еще летом. Первым действительно взорвавшим повестку постом стало общение Махонина с капитаном Михаилом Жихаревым (Миша Капитан) в учебном центре в Тюмени. Резонансное видео первыми стали распространять группы, считающиеся близкими к Лисняку. Разговор был неприятным, но Махонин позже говорил, что для того и поехал к военнослужащим, чтобы выяснить все проблемы. И, даже зная заранее, что беседа будет непростой, все равно приехал бы в Тюмень. К слову, все обещания глава региона сдержал, выплаты для мобилизованных были перечислены, в том числе на детей. Другой относительно громкой историей стало «расследование», посвященной политической биографии Махонина, когда он будучи кандидатом от партии «Яблоко» на выборах 2016 года якобы подписал некий (к слову, вряд ли существующий) меморандум, оспаривающий статус Крыма. Но от этой истории краевые власти отбились легко — губернатора делегировал президент Владимир Путин, а сомневаться в его решениях не приходится. В остальном каналы просто генерируют фоновый шум с подробным разбором решений губернатора в негативном свете и попыткой выставить его в неудачном ракурсе. Из последнего — вхождение бывшей яблочницы Надежды Агишевой (с неоднозначной позицией по СВО) в состав Общественной палаты региона. Но интенсивность атак явно снизилась в последнее время. Илья Лисняк не скрывает, что владеет сеткой медиаресурсов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Илья Лисняк уверяет, что «никакой войны не развязывал». Он признал, что ему действительно принадлежит большое количество соцмедиа-ресурсов (пабликов, telegram-каналов и других информационных площадок в социальных сетях). Он этого никогда не скрывал. Но как сторонник свободной журналистики (в границах соблюдения законодательства РФ) он старается не вмешиваться в редакционную политику. «Если читателей волнует, почему в Пермском крае долго и упорно саботировали помощь мобилизованным, редакторы могут об этом писать. Если жители задаются вопросом, по каким социальным объектам сорваны сроки строительства и по каким причинам обещания регионального руководства не выполняются, журналисты могут рассказать об этом подписчикам. Если я начну затыкать рот журналистам, лишь бы не затронуть тонкую душевную организацию отдельных чиновников, я буду очень плохим медиаменеджером и очень плохим человеком», — отметил Илья Лисняк в беседе с URA.RU. И добавил, что «никаких коммерческих договоренностей ни по каким медиа-конфликтам у него нет». Версия 1: Демкин и Плотников Первой версией, которая возникла в политэлитах по поводу возможных интерсантов, стал альянс мэра Перми Алексея Демкина и депутата гордумы Владимира Плотникова. Конфликт с губернатором у них образовался осенью 2021 года на фоне низкого процента «Единой России» в рамках выборов того года. На этом фоне Плотников якобы подключал свои связи, чтобы ослабить Махонина, а в перспективе заменить на Демкина. После визита в край премьер-министра Михаила Мишустина и встречи Махонина с Владимиром Путиным накал страстей ослаб. Махонин укрепил свои позиции. Но осадок остался, а амбиции никуда не ушли. «Плотников — игрок, и он вхож много куда на федеральном уровне», — отметил собеседник в политтусовке. Помощник Владимира Плотникова Юрий Руднев назвал информацию не соответствующей действительности. Такой же комментарий дали в пресс-службе мэрии. Источник в администрации Перми отметил, что Демкин не стал бы действовать так грубо. «В одном из telegram-каналов в один день вышел пост о том, что у Махонина большие проблемы с поддержкой мобилизованных. И тут же выходит пост, где хвалят Демкина, который в этом вопросе молодец. Ну слишком прямолинейно. Алексею Демкину хватило бы „политического ума“ не совершать таких ошибок. Возможно, таким образом, кто-то специально переводит внимание на него», — отметил собеседник. Владимир Плотников имеет много связей на федеральном уровне Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Версия 2: Трутнев-младший Позже для всех собеседников URA.RU стало очевидно, что такие атаки невозможны без санкций от патронов федерального уровня. «Так рьяно критиковать губернатора, да еще и в вопросах мобилизации — тут должна быть высокая санкция», — отмечали источники в политтусовке. В околовластных кругах тогда возникла версия, что за информационной атакой на Махонина может стоять бизнесмен Дмитрий Трутнев, сын вице-премьера РФ и бывшего губернатора края Юрия Трутнева. Якобы фоновой конфликт с губернатором возник по одному из бизнес-проектов. Мнения источников URA.RU тогда разошлись. Одни считали, что камнем преткновения стали контракты на поставку тротуарной плитки в рамках подготовки к 300-летию Перми. Другие говорили об освоении квартала № 5 у Коммунального моста. Но сходились в одном — без одобрения отца он кампанию проводить бы не стал. «Он все равно должен был хотя бы кивок получить, самостоятельно он не будет действовать. А старшему это надо было, например, для того, чтобы напомнить Дмитрию Махонину о том, что к своим обещаниям надо относиться внимательнее», — считает источник в политтусовке. Именно Трутнев-младший, думают собеседники, стал двигателем «целого ряда процессов». Редакция не располагает телефонным номером Дмитрия Трутнева. URA.RU готово предоставить ему возможность для комментария. Агентство направило запрос в пресс-службу правительства РФ с просьбой прокомментировать информацию о роли Юрия Трутнева в этой истории. На момент публикации ответ не был получен. Дмитрий Трутнев не может в данной истории действовать без кивка со стороны отца, вице-премьера Юрия Трутнева Фото: Владимир Андреев © URA.RU Версия 3: окно возможностей Среди интересантов во второй половине года начала звучать и фамилия бывшего губернатора региона, главы минэка РФ Максима Решетникова. URA.RU направило запросы в пресс-службу министерства экономического развития и в мэрию Москвы. На момент публикации ответ не был получен. К тому времени многие источники URA.RU в политтусовке сошлись во мнении, что кто бы не стоял за атаками через каналы Лисняка, задача стоит так, чтобы либо не дать уйти Махонину раньше времени, либо, если он все же уйдет, получить контроль за регионом. «Все пришло в движение, значит открывалась возможность ротации. Когда начинается возня вокруг региона и фигуры губернатора, все заинтересованные лица начинают думать и решать, а кого бы поставить», — говорит собеседник в политтусовке. По его данным, фамилия протеже Решетникова, пермяка с московским местом работы Андрея Силинга тогда всплыла не просто так. Свои люди были у Трутневых, у Владимира Плотникова (в том числе, Алексей Демкин). Все потенциальные интересанты подготовились к теме возможной ротации. Также не обошлось бы без согласований с «Уралхимом», «Ростехом», администрацией президента. «Почему все задергались? Потому что есть некое возможное количество фамилий, которые всплывают. И народ пытается с этими фамилиями коммуницировать, чтобы договориться о дальнейшем взаимодействии», — рассуждает еще один источник. Другой собеседник в политэлитах уверен, что отдельно взятой смены губернатора ждать не стоит. Это возможно только в части больших перестановок на федеральном уровне. Тогда тот или иной губернатор могут пойти «прицепом». «Определенная часть людей ждет, что Махонину дадут уйти, и это небеспочвенно. Но совершенно не факт, что это произойдет, потому что в рамках нашей системы управления на любом этапе векторы могут поменяться», — говорит источник. Махонину удалось отбить все атаки без существенного ущерба Фото: Сергей Русанов © URA.RU В декабре все затихло. Негатив на Махонина продолжает выходить, но эффекта не производит. «По всей видимости, сейчас ситуация вступила в решающую стадию. Сейчас дергаться нет смысла. Если изменения какие-то будут, то здесь уже не подтолкнешь. В Москве вероятно все решения приняты», — отметил собеседник в политтусовке. Еще один источник в политэлитах добавляет, что Махонин, по всей видимости, до 2024 года задержится точно. В 2023 году надо достойно отметить юбилей (не исключено, кстати, что на одно из мероприятий, например, форум «Россия — спортивная держава», может приехать президент РФ Владимир Путин). А потом начинается подготовка к выборам президента в 2024 году. Менять губернаторов в плановом режиме в такое время не принято. Политтехнолог Андрей Резвых соглашается, действительно имела место координированная медийная атака. Но краевой политблок и лично губернатор грамотно отработали главный негатив этой атаки — вопросы поддержки военнослужащих. «Дмитрий Махонин лично взял эту ситуацию в работу, и основная претензия по поводу выплат была снята. Что подтверждали и сами военнослужащие, и члены их семей», — отметил он. То есть команда губернатора с этой медийной атакой справилась. Для Ильи Лисняка возможны «негативные последствия, тяжесть которых зависит от уровня поддержки его фигуры федеральным центром». Медийные атаки на репутацию политика — один из методов политической борьбы, отмечает политтехнолог Евгений Минченко. «Это имеет все признаки координированной кампании по нанесению ущерба репутации губернатора Пермского края. Но это его личное дело — обращаться или нет в соответствующие органы», — говорит Минченко. Эта атаки диагностирует некий внутриэлитный конфликт. И для отработки истории было бы оптимально опубликовать от имени некого аналитика информацию, кому и когда Махонин своей управленческой деятельностью перешел дорогу. Хотя кампания против главы региона, по его мнению, выглядит очень слабо. Обычно такие кампании идут под лозунгом сноса губернатора, добавил Евгений Минченко. Но ему неизвестно, что кандидатура Дмитрия Махонина рассматривается на какие-то федеральные позиции. Хотя это не исключено, поскольку Махонин входит в кадровые резерв «и гипотетически может пойти на повышение». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Осенью 2022 года в социальных сетях развернулась кампания против губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В основном, информация распространяется в пабликах и telegram-каналах, которые связывают с депутатом заксобрания региона Ильей Лисняком. В политтусовке говорят, что за его спиной есть федеральные интересанты. Звучат фамилии представителей бизнес-элиты, главы минэка РФ Максима Решетникова, бизнесмена Дмитрия Трутнева, «теневого мэра» Перми Владимира Плотникова. Мелкие подколы губернатора и его команды в пабликах, которые связывают с Лисняком, были еще летом. Первым действительно взорвавшим повестку постом стало общение Махонина с капитаном Михаилом Жихаревым (Миша Капитан) в учебном центре в Тюмени. Резонансное видео первыми стали распространять группы, считающиеся близкими к Лисняку. Разговор был неприятным, но Махонин позже говорил, что для того и поехал к военнослужащим, чтобы выяснить все проблемы. И, даже зная заранее, что беседа будет непростой, все равно приехал бы в Тюмень. К слову, все обещания глава региона сдержал, выплаты для мобилизованных были перечислены, в том числе на детей. Другой относительно громкой историей стало «расследование», посвященной политической биографии Махонина, когда он будучи кандидатом от партии «Яблоко» на выборах 2016 года якобы подписал некий (к слову, вряд ли существующий) меморандум, оспаривающий статус Крыма. Но от этой истории краевые власти отбились легко — губернатора делегировал президент Владимир Путин, а сомневаться в его решениях не приходится. В остальном каналы просто генерируют фоновый шум с подробным разбором решений губернатора в негативном свете и попыткой выставить его в неудачном ракурсе. Из последнего — вхождение бывшей яблочницы Надежды Агишевой (с неоднозначной позицией по СВО) в состав Общественной палаты региона. Но интенсивность атак явно снизилась в последнее время. Илья Лисняк уверяет, что «никакой войны не развязывал». Он признал, что ему действительно принадлежит большое количество соцмедиа-ресурсов (пабликов, telegram-каналов и других информационных площадок в социальных сетях). Он этого никогда не скрывал. Но как сторонник свободной журналистики (в границах соблюдения законодательства РФ) он старается не вмешиваться в редакционную политику. «Если читателей волнует, почему в Пермском крае долго и упорно саботировали помощь мобилизованным, редакторы могут об этом писать. Если жители задаются вопросом, по каким социальным объектам сорваны сроки строительства и по каким причинам обещания регионального руководства не выполняются, журналисты могут рассказать об этом подписчикам. Если я начну затыкать рот журналистам, лишь бы не затронуть тонкую душевную организацию отдельных чиновников, я буду очень плохим медиаменеджером и очень плохим человеком», — отметил Илья Лисняк в беседе с URA.RU. И добавил, что «никаких коммерческих договоренностей ни по каким медиа-конфликтам у него нет». Версия 1: Демкин и Плотников Первой версией, которая возникла в политэлитах по поводу возможных интерсантов, стал альянс мэра Перми Алексея Демкина и депутата гордумы Владимира Плотникова. Конфликт с губернатором у них образовался осенью 2021 года на фоне низкого процента «Единой России» в рамках выборов того года. На этом фоне Плотников якобы подключал свои связи, чтобы ослабить Махонина, а в перспективе заменить на Демкина. После визита в край премьер-министра Михаила Мишустина и встречи Махонина с Владимиром Путиным накал страстей ослаб. Махонин укрепил свои позиции. Но осадок остался, а амбиции никуда не ушли. «Плотников — игрок, и он вхож много куда на федеральном уровне», — отметил собеседник в политтусовке. Помощник Владимира Плотникова Юрий Руднев назвал информацию не соответствующей действительности. Такой же комментарий дали в пресс-службе мэрии. Источник в администрации Перми отметил, что Демкин не стал бы действовать так грубо. Версия 2: Трутнев-младший Позже для всех собеседников URA.RU стало очевидно, что такие атаки невозможны без санкций от патронов федерального уровня. «Так рьяно критиковать губернатора, да еще и в вопросах мобилизации — тут должна быть высокая санкция», — отмечали источники в политтусовке. В околовластных кругах тогда возникла версия, что за информационной атакой на Махонина может стоять бизнесмен Дмитрий Трутнев, сын вице-премьера РФ и бывшего губернатора края Юрия Трутнева. Якобы фоновой конфликт с губернатором возник по одному из бизнес-проектов. Мнения источников URA.RU тогда разошлись. Одни считали, что камнем преткновения стали контракты на поставку тротуарной плитки в рамках подготовки к 300-летию Перми. Другие говорили об освоении квартала № 5 у Коммунального моста. Но сходились в одном — без одобрения отца он кампанию проводить бы не стал. Редакция не располагает телефонным номером Дмитрия Трутнева. URA.RU готово предоставить ему возможность для комментария. Агентство направило запрос в пресс-службу правительства РФ с просьбой прокомментировать информацию о роли Юрия Трутнева в этой истории. На момент публикации ответ не был получен. Версия 3: окно возможностей Среди интересантов во второй половине года начала звучать и фамилия бывшего губернатора региона, главы минэка РФ Максима Решетникова. URA.RU направило запросы в пресс-службу министерства экономического развития и в мэрию Москвы. На момент публикации ответ не был получен. К тому времени многие источники URA.RU в политтусовке сошлись во мнении, что кто бы не стоял за атаками через каналы Лисняка, задача стоит так, чтобы либо не дать уйти Махонину раньше времени, либо, если он все же уйдет, получить контроль за регионом. По его данным, фамилия протеже Решетникова, пермяка с московским местом работы Андрея Силинга тогда всплыла не просто так. Свои люди были у Трутневых, у Владимира Плотникова (в том числе, Алексей Демкин). Все потенциальные интересанты подготовились к теме возможной ротации. Также не обошлось бы без согласований с «Уралхимом», «Ростехом», администрацией президента. «Почему все задергались? Потому что есть некое возможное количество фамилий, которые всплывают. И народ пытается с этими фамилиями коммуницировать, чтобы договориться о дальнейшем взаимодействии», — рассуждает еще один источник. Другой собеседник в политэлитах уверен, что отдельно взятой смены губернатора ждать не стоит. Это возможно только в части больших перестановок на федеральном уровне. Тогда тот или иной губернатор могут пойти «прицепом». «Определенная часть людей ждет, что Махонину дадут уйти, и это небеспочвенно. Но совершенно не факт, что это произойдет, потому что в рамках нашей системы управления на любом этапе векторы могут поменяться», — говорит источник. В декабре все затихло. Негатив на Махонина продолжает выходить, но эффекта не производит. «По всей видимости, сейчас ситуация вступила в решающую стадию. Сейчас дергаться нет смысла. Если изменения какие-то будут, то здесь уже не подтолкнешь. В Москве вероятно все решения приняты», — отметил собеседник в политтусовке. Еще один источник в политэлитах добавляет, что Махонин, по всей видимости, до 2024 года задержится точно. В 2023 году надо достойно отметить юбилей (не исключено, кстати, что на одно из мероприятий, например, форум «Россия — спортивная держава», может приехать президент РФ Владимир Путин). А потом начинается подготовка к выборам президента в 2024 году. Менять губернаторов в плановом режиме в такое время не принято. Политтехнолог Андрей Резвых соглашается, действительно имела место координированная медийная атака. Но краевой политблок и лично губернатор грамотно отработали главный негатив этой атаки — вопросы поддержки военнослужащих. «Дмитрий Махонин лично взял эту ситуацию в работу, и основная претензия по поводу выплат была снята. Что подтверждали и сами военнослужащие, и члены их семей», — отметил он. То есть команда губернатора с этой медийной атакой справилась. Для Ильи Лисняка возможны «негативные последствия, тяжесть которых зависит от уровня поддержки его фигуры федеральным центром». Медийные атаки на репутацию политика — один из методов политической борьбы, отмечает политтехнолог Евгений Минченко. «Это имеет все признаки координированной кампании по нанесению ущерба репутации губернатора Пермского края. Но это его личное дело — обращаться или нет в соответствующие органы», — говорит Минченко. Эта атаки диагностирует некий внутриэлитный конфликт. И для отработки истории было бы оптимально опубликовать от имени некого аналитика информацию, кому и когда Махонин своей управленческой деятельностью перешел дорогу. Хотя кампания против главы региона, по его мнению, выглядит очень слабо. Обычно такие кампании идут под лозунгом сноса губернатора, добавил Евгений Минченко. Но ему неизвестно, что кандидатура Дмитрия Махонина рассматривается на какие-то федеральные позиции. Хотя это не исключено, поскольку Махонин входит в кадровые резерв «и гипотетически может пойти на повышение».