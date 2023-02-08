Силовики нашли оружие в квартире, где скрывались напавшие на челябинских школьников скинхеды

Нападавшие были задержаны силовиками (архивное фото) Фото: Фото читатель URA.RU © URA.RU

В квартире подростков, напавших на школу в Челябинске, силовики нашли пневматическое оружие. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Полиция приняла меры незамедлительного реагирования, проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опрошены свидетели и очевидцы. При содействии коллег из регионального УФСБ был установлен адрес местонахождения участников», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального главка и предоставили редакции видео задержания. На кадрах присутствует пневматическое оружие.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время все несовершеннолетие участники установлены. С ними работают сотрудники полиции и следователи.

Школьники, где произошел инцидент, ранее сообщили URA.RU, что нападавшие были скинхедами. Правоохранители подтверждают, что ранее участники драки уже попадали в поле зрения, как сторонники националистических движений.

Массовая драка случилась 8 февраля в образовательном центре №5. Из-за конфликта на национальной почве подростки ворвались школу в балаклавах, держа в руках с молотки и предмет, похожий на пистолет. После избиения двоим старшеклассникам потребовалась медицинская помощь.

В полиции региона инцидент взяли на особый контроль, а на место ЧП выезжал прокурор Курчатовского района. Губернатор области Алексей Текслер поручил правоохранительным органам усилить контроль в образовательных учреждениях. Шесть участников массовой драки были задержаны силовиками.