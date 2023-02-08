Эрдоган: число погибших при землетрясении в Турции выросло до 9 057 человек 08 февраля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 + При землетрясении погибло 9 057 человек Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 9 057 человек. При этом 59 979 граждан пострадали. Об этом сообщил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. «Число погибших — 9 057, число пострадавших — 52 979», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит TRT Haber . Президент передал соболезнования семьям погибших, а также пожелал раненым гражданам скорейшего выздоровления. В Турции, в провинции Кахраманмараш 6 февраля произошло землетрясение амплитудой 7,7 баллов. Подземные толчки отразились не только на других городах и провинциях республики, но и на соседних государствах. Среди пострадавших стран находится Сирия. Так, Эрдоган сообщил, что землетрясение на турецкой и сирийской территории унесло жизни более чем 10 тысяч человек. Доктор физико-математических наук Сергей Пулинец заявил, что повторные толчки в Турции будут происходить в течение одной-двух недель. Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 9 057 человек. При этом 59 979 граждан пострадали. Об этом сообщил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. «Число погибших — 9 057, число пострадавших — 52 979», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит TRT Haber. Президент передал соболезнования семьям погибших, а также пожелал раненым гражданам скорейшего выздоровления. В Турции, в провинции Кахраманмараш 6 февраля произошло землетрясение амплитудой 7,7 баллов. Подземные толчки отразились не только на других городах и провинциях республики, но и на соседних государствах. Среди пострадавших стран находится Сирия. Так, Эрдоган сообщил, что землетрясение на турецкой и сирийской территории унесло жизни более чем 10 тысяч человек. Доктор физико-математических наук Сергей Пулинец заявил, что повторные толчки в Турции будут происходить в течение одной-двух недель. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям