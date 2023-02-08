Свердловских детей научат стрелять из гранатомета и управлять беспилотником. Видео

В Екатеринбурге открылся «Центр поколения Z»
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Открытие центра подготовки курирует Женская гвардия Урала Фото:
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В Екатеринбурге открылся «Центр поколения Z», задачами которого являются патриотическое воспитание детей, а также обучение их владению различными видами оружия и управлению беспилотниками. Организаторами центра являются «Женская гвардия Урала» (ЖГУТ) и «ЦСО Урал». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали на открытии организаторы движения.

«Мы изучаем полный блок работы с БПЛА, оружием и медициной. Центр развития патриотизма также включает в себя военно-патриотические спектакли и прикладное искусство, как для детей, так и для взрослых», — поделились в беседе с корреспондентом URA.RU представители ЖГУТа. По словам активисток, спектр предлагаемого для обучения стрельбе оружия широк — это различные автоматы, а также гранатометы.

На открытии «Центра поколения Z» присутствовали замминистра по общественной безопасности Свердловской области Александр Клешин и глава Октябрьского района Игорь Костенко. Для гостей военные инструкторы провели экскурсию по снаряжению для боевой подготовки.

Активистки «Женской гвардии Урала» принимают непосредственное участие в сборе помощи как для жителей Донбасса, так и для российских солдат. В конце декабря 2022 года представительницы движения собрали сотни тысяч рублей для нужд СВО в ходе благотворительного бала.

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В Екатеринбурге открылся «Центр поколения Z», задачами которого являются патриотическое воспитание детей, а также обучение их владению различными видами оружия и управлению беспилотниками. Организаторами центра являются «Женская гвардия Урала» (ЖГУТ) и «ЦСО Урал». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали на открытии организаторы движения. «Мы изучаем полный блок работы с БПЛА, оружием и медициной. Центр развития патриотизма также включает в себя военно-патриотические спектакли и прикладное искусство, как для детей, так и для взрослых», — поделились в беседе с корреспондентом URA.RU представители ЖГУТа. По словам активисток, спектр предлагаемого для обучения стрельбе оружия широк — это различные автоматы, а также гранатометы. На открытии «Центра поколения Z» присутствовали замминистра по общественной безопасности Свердловской области Александр Клешин и глава Октябрьского района Игорь Костенко. Для гостей военные инструкторы провели экскурсию по снаряжению для боевой подготовки. Активистки «Женской гвардии Урала» принимают непосредственное участие в сборе помощи как для жителей Донбасса, так и для российских солдат. В конце декабря 2022 года представительницы движения собрали сотни тысяч рублей для нужд СВО в ходе благотворительного бала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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