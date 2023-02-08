08 февраля 2023

Губернатор: в Новосибирске взорвался газ в пятиэтажном доме. Фото, Видео

В Новосибирске взорвался газ в пятиэтажном доме
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, последствия взрыва
В результате взрыва газа обрушился подъезд дома. Фото из архива Фото:
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Взрыв газа в Новосибирске

В одном из пятиэтажных домов Новосибирска на улице Линейной произошел взрыв газа, в результате которого обрушился подъезд. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. В региональном МЧС пожару присвоили повышенный ранг.

«В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе. Поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим», — написал он в telegram-канале.

В МЧС России по Новосибирской области уточнили, что хлопок произошел в 7:43 по местному времени. Вся информация уточняется.

«В 07:43 (мест) поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в подъезде жилого дома в Заельцовском районе г. Новосибирска. Силы и средства МЧС России привлечены по повышенному рангу пожара», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно о взрыве газа в Новосибирске. В результате происшествия обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома.

Взрыв был виден издалека

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В одном из пятиэтажных домов Новосибирска на улице Линейной произошел взрыв газа, в результате которого обрушился подъезд. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. В региональном МЧС пожару присвоили повышенный ранг. «В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе. Поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим», — написал он в telegram-канале. В МЧС России по Новосибирской области уточнили, что хлопок произошел в 7:43 по местному времени. Вся информация уточняется. «В 07:43 (мест) поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в подъезде жилого дома в Заельцовском районе г. Новосибирска. Силы и средства МЧС России привлечены по повышенному рангу пожара», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно о взрыве газа в Новосибирске. В результате происшествия обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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