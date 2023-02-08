Губернатор: в Новосибирске взорвался газ в пятиэтажном доме. Фото, Видео

В Новосибирске взорвался газ в пятиэтажном доме

09 февраля 2023 в 06:49 Размер текста - 17 +

В результате взрыва газа обрушился подъезд дома. Фото из архива Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Новосибирске В одном из пятиэтажных домов Новосибирска на улице Линейной произошел взрыв газа, в результате которого обрушился подъезд. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. В региональном МЧС пожару присвоили повышенный ранг. «В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе. Поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим», — написал он в telegram-канале . В МЧС России по Новосибирской области уточнили, что хлопок произошел в 7:43 по местному времени. Вся информация уточняется. «В 07:43 (мест) поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в подъезде жилого дома в Заельцовском районе г. Новосибирска. Силы и средства МЧС России привлечены по повышенному рангу пожара», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно о взрыве газа в Новосибирске. В результате происшествия обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. Взрыв был виден издалека Соцсети соцсети

В одном из пятиэтажных домов Новосибирска на улице Линейной произошел взрыв газа, в результате которого обрушился подъезд. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. В региональном МЧС пожару присвоили повышенный ранг. «В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе. Поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим», — написал он в telegram-канале. В МЧС России по Новосибирской области уточнили, что хлопок произошел в 7:43 по местному времени. Вся информация уточняется. «В 07:43 (мест) поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в подъезде жилого дома в Заельцовском районе г. Новосибирска. Силы и средства МЧС России привлечены по повышенному рангу пожара», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно о взрыве газа в Новосибирске. В результате происшествия обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома.