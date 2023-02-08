Байден признался, что угрожал главному союзнику РФ из-за конфликта на Украине

Байден заявил, что угрожал лидеру КНР прекращением инвестиций в случае поддержки СВО

09 февраля 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден угрожал Китаю прекращением инвестиций из-за позиции по РФ Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден грозил главе КНР Си Цзиньпиню прекращением западного инвестирования в случае поддержки России в специальной военной операции. Об этом Байден сообщил в телевизионном интервью. «Вы мне все время говорите, что причиной поддерживать отношения с США и Европой является привлечение их инвестиций в Китай. А кто будет инвестировать в Китай, если вы можете вовлечься в такого же рода сделку», — сказал Байден телеканалу PBS. Он напомнил, что после начала СВО на Украине многие иностранные компании ушли из РФ. «Посмотрите, что произошло с Россией. Шестьсот американских корпораций вышли из России, от McDonald«s до Exxon», — указал он. Со слов американского лидера можно сделать вывод, что ранее он угрожал лидеру КНР прекращением инвестиций в случае поддержки РФ в конфликте на Украине, а после позвонил ему и уточнил, что Си Цзиньпин не должен воспринимать его слова, как угрозу. «Я звонил ему летом, чтобы сказать — это не угроза, просто наблюдение», — добавил американский президент. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам российского президента Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса. После начала СВО, США и другие страны Запада начали вводить санкции против РФ, несмотря на это российская экономика вышла на уровень до начала СВО, передает «Национальная служба новостей». В США уже признали, что антироссийские санкции не оправдали ожиданий Запада. В The Wall Street Journal сообщали, что Китай помогает российской стороне в спецоперации на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден грозил главе КНР Си Цзиньпиню прекращением западного инвестирования в случае поддержки России в специальной военной операции. Об этом Байден сообщил в телевизионном интервью. «Вы мне все время говорите, что причиной поддерживать отношения с США и Европой является привлечение их инвестиций в Китай. А кто будет инвестировать в Китай, если вы можете вовлечься в такого же рода сделку», — сказал Байден телеканалу PBS. Он напомнил, что после начала СВО на Украине многие иностранные компании ушли из РФ. «Посмотрите, что произошло с Россией. Шестьсот американских корпораций вышли из России, от McDonald«s до Exxon», — указал он. Со слов американского лидера можно сделать вывод, что ранее он угрожал лидеру КНР прекращением инвестиций в случае поддержки РФ в конфликте на Украине, а после позвонил ему и уточнил, что Си Цзиньпин не должен воспринимать его слова, как угрозу. «Я звонил ему летом, чтобы сказать — это не угроза, просто наблюдение», — добавил американский президент. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам российского президента Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса. После начала СВО, США и другие страны Запада начали вводить санкции против РФ, несмотря на это российская экономика вышла на уровень до начала СВО, передает «Национальная служба новостей». В США уже признали, что антироссийские санкции не оправдали ожиданий Запада. В The Wall Street Journal сообщали, что Китай помогает российской стороне в спецоперации на Украине.