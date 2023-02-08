СМИ раскрыли предварительную причину взрыва в Новосибирске

ТАСС: предварительной причиной взрыва газа в Новосибирске стала утечка

09 февраля 2023 в 07:42 Размер текста - 17 +

Дом мог взорваться из-за неисправности газового оборудования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Новосибирске Причиной взрыва в многоэтажном доме Новосибирска могла быть утечка газа, сообщили в экстренных службах. По информации Следственного комитета РФ, обрушилось два подъезда. «Предварительно, причина — утечка газа. Рассматривается также версия неисправности газового оборудования», — цитирует ТАСС источника в экстренных службах. В доме обрушилось два подъезда, передает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. В пятиэтажке на Линейной в Новосибирске взорвался газ, из-за чего начался пожар и обрушился подъезд дома. В мэрии рассказали, что дом газифицирован. В результате происшествия два человека погибли, передает Life со ссылкой на губернатора региона Андрея Травникова. Еще шесть человек пострадали, сообщает телеканал 360 со ссылкой на Минздрав. Проводятся спасательные работы, пострадавшим оказывают первую помощь. Также там развернули пункт временного размещения.

Причиной взрыва в многоэтажном доме Новосибирска могла быть утечка газа, сообщили в экстренных службах. По информации Следственного комитета РФ, обрушилось два подъезда. «Предварительно, причина — утечка газа. Рассматривается также версия неисправности газового оборудования», — цитирует ТАСС источника в экстренных службах. В доме обрушилось два подъезда, передает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. В пятиэтажке на Линейной в Новосибирске взорвался газ, из-за чего начался пожар и обрушился подъезд дома. В мэрии рассказали, что дом газифицирован. В результате происшествия два человека погибли, передает Life со ссылкой на губернатора региона Андрея Травникова. Еще шесть человек пострадали, сообщает телеканал 360 со ссылкой на Минздрав. Проводятся спасательные работы, пострадавшим оказывают первую помощь. Также там развернули пункт временного размещения.