08 февраля 2023

Sky News: Британия не сможет выполнить просьбу Зеленского

Sky News: у Британии нет самолетов, о которых просит Зеленский
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, нато, истребитель, самолет, nato
Великобритания пока не согласилась отправить Украине истребители Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Великобритания не готова отправить самолеты, о которых просит президент Украины Владимир Зеленский, так как у них нет подходящих экземпляров. Об этом сообщает британский канал Sky News.

«У Великобритании нет подходящих самолетов», — приводит Sky News заявление аналитика в области обороны и безопасности, профессора Майкла Кларка. Премьер-министр Риши Сунак попросил Минобороны узнать, какие военные самолеты может дать Британия Украине, передает издание со ссылкой на Даунинг-стрит. По словам премьера, подобные решения не принимаются немедленно.

Зеленский просил у Британии истребители во время своего визита в Лондон и встречи с премьер-министром, передает RT. Великобритания согласилась провести обучение для украинских пилотов, сообщает телеканал 360. Также Сунак объявил, что обещанные танки поставят в марте. По словам президента Украины, без военной помощи Запада «наступит застой» в боевых действиях.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Великобритания не готова отправить самолеты, о которых просит президент Украины Владимир Зеленский, так как у них нет подходящих экземпляров. Об этом сообщает британский канал Sky News. «У Великобритании нет подходящих самолетов», — приводит Sky News заявление аналитика в области обороны и безопасности, профессора Майкла Кларка. Премьер-министр Риши Сунак попросил Минобороны узнать, какие военные самолеты может дать Британия Украине, передает издание со ссылкой на Даунинг-стрит. По словам премьера, подобные решения не принимаются немедленно. Зеленский просил у Британии истребители во время своего визита в Лондон и встречи с премьер-министром, передает RT. Великобритания согласилась провести обучение для украинских пилотов, сообщает телеканал 360. Также Сунак объявил, что обещанные танки поставят в марте. По словам президента Украины, без военной помощи Запада «наступит застой» в боевых действиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...