Sky News: Британия не сможет выполнить просьбу Зеленского

Sky News: у Британии нет самолетов, о которых просит Зеленский

09 февраля 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Великобритания пока не согласилась отправить Украине истребители Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания не готова отправить самолеты, о которых просит президент Украины Владимир Зеленский, так как у них нет подходящих экземпляров. Об этом сообщает британский канал Sky News. «У Великобритании нет подходящих самолетов», — приводит Sky News заявление аналитика в области обороны и безопасности, профессора Майкла Кларка. Премьер-министр Риши Сунак попросил Минобороны узнать, какие военные самолеты может дать Британия Украине, передает издание со ссылкой на Даунинг-стрит. По словам премьера, подобные решения не принимаются немедленно. Зеленский просил у Британии истребители во время своего визита в Лондон и встречи с премьер-министром, передает RT. Великобритания согласилась провести обучение для украинских пилотов, сообщает телеканал 360. Также Сунак объявил, что обещанные танки поставят в марте. По словам президента Украины, без военной помощи Запада «наступит застой» в боевых действиях.

Великобритания не готова отправить самолеты, о которых просит президент Украины Владимир Зеленский, так как у них нет подходящих экземпляров. Об этом сообщает британский канал Sky News. «У Великобритании нет подходящих самолетов», — приводит Sky News заявление аналитика в области обороны и безопасности, профессора Майкла Кларка. Премьер-министр Риши Сунак попросил Минобороны узнать, какие военные самолеты может дать Британия Украине, передает издание со ссылкой на Даунинг-стрит. По словам премьера, подобные решения не принимаются немедленно. Зеленский просил у Британии истребители во время своего визита в Лондон и встречи с премьер-министром, передает RT. Великобритания согласилась провести обучение для украинских пилотов, сообщает телеканал 360. Также Сунак объявил, что обещанные танки поставят в марте. По словам президента Украины, без военной помощи Запада «наступит застой» в боевых действиях.