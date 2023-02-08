Sky News: Британия не сможет выполнить просьбу Зеленского

Великобритания не готова отправить самолеты, о которых просит президент Украины Владимир Зеленский, так как у них нет подходящих экземпляров. Об этом сообщает британский канал Sky News.
«У Великобритании нет подходящих самолетов», — приводит Sky News заявление аналитика в области обороны и безопасности, профессора Майкла Кларка. Премьер-министр Риши Сунак попросил Минобороны узнать, какие военные самолеты может дать Британия Украине, передает издание со ссылкой на Даунинг-стрит. По словам премьера, подобные решения не принимаются немедленно.
Зеленский просил у Британии истребители во время своего визита в Лондон и встречи с премьер-министром, передает RT. Великобритания согласилась провести обучение для украинских пилотов, сообщает телеканал 360. Также Сунак объявил, что обещанные танки поставят в марте. По словам президента Украины, без военной помощи Запада «наступит застой» в боевых действиях.
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Великобритания не готова отправить самолеты, о которых просит президент Украины Владимир Зеленский, так как у них нет подходящих экземпляров. Об этом сообщает британский канал Sky News. «У Великобритании нет подходящих самолетов», — приводит Sky News заявление аналитика в области обороны и безопасности, профессора Майкла Кларка. Премьер-министр Риши Сунак попросил Минобороны узнать, какие военные самолеты может дать Британия Украине, передает издание со ссылкой на Даунинг-стрит. По словам премьера, подобные решения не принимаются немедленно. Зеленский просил у Британии истребители во время своего визита в Лондон и встречи с премьер-министром, передает RT. Великобритания согласилась провести обучение для украинских пилотов, сообщает телеканал 360. Также Сунак объявил, что обещанные танки поставят в марте. По словам президента Украины, без военной помощи Запада «наступит застой» в боевых действиях.