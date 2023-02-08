Бывший начальник курганского госпиталя нашел новую работу

Вячеслав Байчурин назначен заместителем директора Центра медицины катастроф Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Бывший начальник Курганского областного госпиталя для ветеранов войн Вячеслав Байчурин занял должность заместителя директора по организационно-методической работе в Курганском областном центре медицины катастроф. Эту информацию URA.RU подтвердили в департаменте здравоохранения региона.

«Вячеслав Байчурин перешел на должность заместителя директора по оргметод работе Центра медицины катастроф. С должности начальника госпиталя для ветеранов войн уволился по собственному желанию», — говорится в ответе ведомства. По данным СБИС, Байчурин работал в госпитале для ветеранов войн с февраля 2020 года.

Ранее URA.RU писало, что курганский госпиталь для ветеранов войн с 6 февраля возглавил тюменский врач Владимир Семенов, который вернулся ради должности из Тюмени. Ранее Семенов работал главврачом Шадринской ЦРБ (с ноября 2021 года по август 2022 года). После переезда в Шадринск в интервью местному телеканалу он признался, что последовал в регион из Тюмени за губернатором Вадимом Шумковым, которым был впечатлен. В августе 2022 года главврач сообщил коллективу ЦРБ об увольнении по семейным обстоятельствам.