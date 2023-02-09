В Новосибирске выросло число погибших при взрыве газа

При взрыве газа в Новосибирске погибли пять человек

09 февраля 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Среди погибших во взрыве есть двухлетний ребенок Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Новосибирске При взрыве газа в жилом доме Новосибирска погибли пятеро человек, в том числе ребенок. Информацию об этом подтвердили в министерстве здравоохранения Новосибирской области. «Спасатели только что нашли тело пятого погибшего», — сообщил источник ТАСС. В региональном минздраве уточнили, что в числе пятерых погибших есть двухлетний ребенок. Взрыв в пятиэтажке на Линейной в Новосибирске случился утром 9 февраля. В последствии в жилом доме произошло возгорание и обрушилось два подъезда. По предварительной информации, причиной ЧП стала утечка газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

При взрыве газа в жилом доме Новосибирска погибли пятеро человек, в том числе ребенок. Информацию об этом подтвердили в министерстве здравоохранения Новосибирской области. «Спасатели только что нашли тело пятого погибшего», — сообщил источник ТАСС. В региональном минздраве уточнили, что в числе пятерых погибших есть двухлетний ребенок. Взрыв в пятиэтажке на Линейной в Новосибирске случился утром 9 февраля. В последствии в жилом доме произошло возгорание и обрушилось два подъезда. По предварительной информации, причиной ЧП стала утечка газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.