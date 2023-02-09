В Новосибирске выросло число погибших при взрыве газа

При взрыве газа в Новосибирске погибли пять человек
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 2. Магнитогорск, обрушение, последствия взрыва
Среди погибших во взрыве есть двухлетний ребенок Фото:
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Взрыв газа в Новосибирске

При взрыве газа в жилом доме Новосибирска погибли пятеро человек, в том числе ребенок. Информацию об этом подтвердили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

«Спасатели только что нашли тело пятого погибшего», — сообщил источник ТАСС. В региональном минздраве уточнили, что в числе пятерых погибших есть двухлетний ребенок.

Взрыв в пятиэтажке на Линейной в Новосибирске случился утром 9 февраля. В последствии в жилом доме произошло возгорание и обрушилось два подъезда. По предварительной информации, причиной ЧП стала утечка газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

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При взрыве газа в жилом доме Новосибирска погибли пятеро человек, в том числе ребенок. Информацию об этом подтвердили в министерстве здравоохранения Новосибирской области. «Спасатели только что нашли тело пятого погибшего», — сообщил источник ТАСС. В региональном минздраве уточнили, что в числе пятерых погибших есть двухлетний ребенок. Взрыв в пятиэтажке на Линейной в Новосибирске случился утром 9 февраля. В последствии в жилом доме произошло возгорание и обрушилось два подъезда. По предварительной информации, причиной ЧП стала утечка газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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