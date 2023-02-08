Челябинский депутат отверг влияние военной подготовки на привычку подростков носить оружие

09 февраля 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Владимир Павлов призвал привлекать к преподаванию курса НВП вернувшихся бойцов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Владимир Павлов не увидел связи начальной военной подготовки (НВП) с возможным всплеском интереса подростков к оружию. Как заявил Павлов, курс НВП должен стать обязательным. «Стреляет не оружие, а управляет им человек. Если правильно прививать навыки владения оружием, научить им пользоваться, объяснить ответственность, то идея пойдет на благо. Виды вооружений и другие вопросы школьники должны изучать системно в рамках обязательного курса», — отметил Павлов в прямом эфире программы «Большая редакция» холдинга «Гранада Пресс». Депутат считает, что привлекать к преподаванию НВП надо возвращающихся бойцов спецоперации. При этом, уточнил Павлов, военные должны получать допуск для работы с детьми. Павлов отметил, что он с коллегами думает о завершении спецоперации, в связи с чем необходимо предпринимать усилия для адаптации фронтовиков. Говоря о программе, депутат призвал провести широкое обсуждение программы НВП. Он отметил, что в таком случае будет возможность узнать, какое количество родителей поддерживают идею. По данным Павлова, предварительные исследования показали, что в обществе поддержка имеется. Однако, отметил выступавший, больше одного-двух уроков в неделю добавлять не надо: педагоги должны решить, за счет каких предметов появится новый. О том, что уроки НВП введут в школах со следующего учебного года, в ноябре 2022 года заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Осенью обеспечить возможности для получения начальных военных знаний в области губернатор Алексей Текслер поручил главам муниципальных образований. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Владимир Павлов не увидел связи начальной военной подготовки (НВП) с возможным всплеском интереса подростков к оружию. Как заявил Павлов, курс НВП должен стать обязательным. «Стреляет не оружие, а управляет им человек. Если правильно прививать навыки владения оружием, научить им пользоваться, объяснить ответственность, то идея пойдет на благо. Виды вооружений и другие вопросы школьники должны изучать системно в рамках обязательного курса», — отметил Павлов в прямом эфире программы «Большая редакция» холдинга «Гранада Пресс». Депутат считает, что привлекать к преподаванию НВП надо возвращающихся бойцов спецоперации. При этом, уточнил Павлов, военные должны получать допуск для работы с детьми. Павлов отметил, что он с коллегами думает о завершении спецоперации, в связи с чем необходимо предпринимать усилия для адаптации фронтовиков. Говоря о программе, депутат призвал провести широкое обсуждение программы НВП. Он отметил, что в таком случае будет возможность узнать, какое количество родителей поддерживают идею. По данным Павлова, предварительные исследования показали, что в обществе поддержка имеется. Однако, отметил выступавший, больше одного-двух уроков в неделю добавлять не надо: педагоги должны решить, за счет каких предметов появится новый. О том, что уроки НВП введут в школах со следующего учебного года, в ноябре 2022 года заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Осенью обеспечить возможности для получения начальных военных знаний в области губернатор Алексей Текслер поручил главам муниципальных образований.