Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до семи человек

Число погибших при взрыве газа в доме Новосибирска увеличилось до семи человек. Под завалами здания нашли тело 40-летней женщины. Об этом сообщили в областном Минздраве.
«Обновленная информация о пострадавших в результате обрушения подъезда на Линейной, 39. Под завалами нашли еще одного погибшего. Это женщина 40 лет», — говорится в сообщении Минздрава в telegram-канале. Число погибших выросло до семи человек.
Взрыв в пятиэтажном доме Новосибирска произошел утром 9 февраля. В результате происшествия обрушились два подъезда. По предварительной информации, причиной инцидента стала утечка газа с последующим возгоранием. По факту произошедшего Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.
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