Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до семи человек

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В завалах дома нашли тело 40-летней женщины, сообщили в Минздраве области Фото:
новость из сюжета
Взрыв газа в Новосибирске

Число погибших при взрыве газа в доме Новосибирска увеличилось до семи человек. Под завалами здания нашли тело 40-летней женщины. Об этом сообщили в областном Минздраве.

«Обновленная информация о пострадавших в результате обрушения подъезда на Линейной, 39. Под завалами нашли еще одного погибшего. Это женщина 40 лет», — говорится в сообщении Минздрава в telegram-канале. Число погибших выросло до семи человек.

Взрыв в пятиэтажном доме Новосибирска произошел утром 9 февраля. В результате происшествия обрушились два подъезда. По предварительной информации, причиной инцидента стала утечка газа с последующим возгоранием. По факту произошедшего Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

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Число погибших при взрыве газа в доме Новосибирска увеличилось до семи человек. Под завалами здания нашли тело 40-летней женщины. Об этом сообщили в областном Минздраве. «Обновленная информация о пострадавших в результате обрушения подъезда на Линейной, 39. Под завалами нашли еще одного погибшего. Это женщина 40 лет», — говорится в сообщении Минздрава в telegram-канале. Число погибших выросло до семи человек. Взрыв в пятиэтажном доме Новосибирска произошел утром 9 февраля. В результате происшествия обрушились два подъезда. По предварительной информации, причиной инцидента стала утечка газа с последующим возгоранием. По факту произошедшего Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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