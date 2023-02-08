08 февраля 2023

В курганской инфекционной больнице умерла 38-летняя женщина

© Служба новостей «URA.RU»
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Приемный покой областной инфекционной клинической больницы. Тюмень, защитный костюм, врач, медики, коронавирус, ковид, скорая помошь
Подруга погибшей пациентки винит врачей Фото:

В Курганской инфекционной больнице умерла 38-летняя жительница Куртамышского района. Женщина, заболев коронавирусной инфекцией, несколько раз вызывала скорую помощь, но ее не госпитализировали. Когда состояние ухудшилось, в больницу Кургана ее увез родственник, рассказала URA.RU подруга погибшей Светлана Кичигина.

«В инфекционной больнице Кургана умерла моя подруга. Она жила в селе Обанино. Несколько раз вызывала скорую. Насколько мне известно, медики ей уколы ставили и таблетки прописывали. Диагноз — ковид. И когда ей плохо стало, родственник увез ее в больницу Кургана (муж был в командировке). 6 февраля ее не стало, трое детей остались без мамы! Я считаю, что медики вовремя ее не увезли в больницу. Это нельзя оставлять безнаказанным», — рассказала Кичигина.

В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что по предварительным данным, летальный исход мог быть обусловлен имевшимся у пациентки тяжелым хроническим заболеванием. «Точная причина будет установлена после вскрытия и гистологического исследования. На врачебной комиссии при департаменте здравоохранения будет дана оценка действиям медицинского персонала. Департамент здравоохранения приносит соболезнования родным и близким», — говорится в ответе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане 7 января в больнице умерла 25-летняя женщина Ксения Галямина, которая находилась на седьмом месяце беременности. Родственники погибшей обвиняют в бездействии врачей. Перед смертью женщина записала видео из палаты инфекционной больнице, в котором просила помочь ей. Она потеряла голос и задыхалась. В депздраве пояснили, что женщина не была вакцинирована от гриппа, а при появлении первых симптомов в течение недели лечилась самостоятельно.

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В Курганской инфекционной больнице умерла 38-летняя жительница Куртамышского района. Женщина, заболев коронавирусной инфекцией, несколько раз вызывала скорую помощь, но ее не госпитализировали. Когда состояние ухудшилось, в больницу Кургана ее увез родственник, рассказала URA.RU подруга погибшей Светлана Кичигина. «В инфекционной больнице Кургана умерла моя подруга. Она жила в селе Обанино. Несколько раз вызывала скорую. Насколько мне известно, медики ей уколы ставили и таблетки прописывали. Диагноз — ковид. И когда ей плохо стало, родственник увез ее в больницу Кургана (муж был в командировке). 6 февраля ее не стало, трое детей остались без мамы! Я считаю, что медики вовремя ее не увезли в больницу. Это нельзя оставлять безнаказанным», — рассказала Кичигина. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что по предварительным данным, летальный исход мог быть обусловлен имевшимся у пациентки тяжелым хроническим заболеванием. «Точная причина будет установлена после вскрытия и гистологического исследования. На врачебной комиссии при департаменте здравоохранения будет дана оценка действиям медицинского персонала. Департамент здравоохранения приносит соболезнования родным и близким», — говорится в ответе ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Кургане 7 января в больнице умерла 25-летняя женщина Ксения Галямина, которая находилась на седьмом месяце беременности. Родственники погибшей обвиняют в бездействии врачей. Перед смертью женщина записала видео из палаты инфекционной больнице, в котором просила помочь ей. Она потеряла голос и задыхалась. В депздраве пояснили, что женщина не была вакцинирована от гриппа, а при появлении первых симптомов в течение недели лечилась самостоятельно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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