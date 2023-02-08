В курганской инфекционной больнице умерла 38-летняя женщина

09 февраля 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Подруга погибшей пациентки винит врачей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Курганской инфекционной больнице умерла 38-летняя жительница Куртамышского района. Женщина, заболев коронавирусной инфекцией, несколько раз вызывала скорую помощь, но ее не госпитализировали. Когда состояние ухудшилось, в больницу Кургана ее увез родственник, рассказала URA.RU подруга погибшей Светлана Кичигина. «В инфекционной больнице Кургана умерла моя подруга. Она жила в селе Обанино. Несколько раз вызывала скорую. Насколько мне известно, медики ей уколы ставили и таблетки прописывали. Диагноз — ковид. И когда ей плохо стало, родственник увез ее в больницу Кургана (муж был в командировке). 6 февраля ее не стало, трое детей остались без мамы! Я считаю, что медики вовремя ее не увезли в больницу. Это нельзя оставлять безнаказанным», — рассказала Кичигина. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что по предварительным данным, летальный исход мог быть обусловлен имевшимся у пациентки тяжелым хроническим заболеванием. «Точная причина будет установлена после вскрытия и гистологического исследования. На врачебной комиссии при департаменте здравоохранения будет дана оценка действиям медицинского персонала. Департамент здравоохранения приносит соболезнования родным и близким», — говорится в ответе ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Кургане 7 января в больнице умерла 25-летняя женщина Ксения Галямина, которая находилась на седьмом месяце беременности. Родственники погибшей обвиняют в бездействии врачей. Перед смертью женщина записала видео из палаты инфекционной больнице, в котором просила помочь ей. Она потеряла голос и задыхалась. В депздраве пояснили, что женщина не была вакцинирована от гриппа, а при появлении первых симптомов в течение недели лечилась самостоятельно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской инфекционной больнице умерла 38-летняя жительница Куртамышского района. Женщина, заболев коронавирусной инфекцией, несколько раз вызывала скорую помощь, но ее не госпитализировали. Когда состояние ухудшилось, в больницу Кургана ее увез родственник, рассказала URA.RU подруга погибшей Светлана Кичигина. «В инфекционной больнице Кургана умерла моя подруга. Она жила в селе Обанино. Несколько раз вызывала скорую. Насколько мне известно, медики ей уколы ставили и таблетки прописывали. Диагноз — ковид. И когда ей плохо стало, родственник увез ее в больницу Кургана (муж был в командировке). 6 февраля ее не стало, трое детей остались без мамы! Я считаю, что медики вовремя ее не увезли в больницу. Это нельзя оставлять безнаказанным», — рассказала Кичигина. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что по предварительным данным, летальный исход мог быть обусловлен имевшимся у пациентки тяжелым хроническим заболеванием. «Точная причина будет установлена после вскрытия и гистологического исследования. На врачебной комиссии при департаменте здравоохранения будет дана оценка действиям медицинского персонала. Департамент здравоохранения приносит соболезнования родным и близким», — говорится в ответе ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Кургане 7 января в больнице умерла 25-летняя женщина Ксения Галямина, которая находилась на седьмом месяце беременности. Родственники погибшей обвиняют в бездействии врачей. Перед смертью женщина записала видео из палаты инфекционной больнице, в котором просила помочь ей. Она потеряла голос и задыхалась. В депздраве пояснили, что женщина не была вакцинирована от гриппа, а при появлении первых симптомов в течение недели лечилась самостоятельно.