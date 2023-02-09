Зеленский признался в срыве Минских соглашений: главное к вечеру 9 февраля

09 февраля 2023 в 21:45 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский признался в том, что лично отменил выполнение Минских соглашений. Также он назвал их «уступкой России». URA.RU приводит главные новости к вечеру 9 февраля.