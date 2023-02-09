Зеленский признался в срыве Минских соглашений: главное к вечеру 9 февраля

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский заявил, что ждет западную технику для боев в Бахмуте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский признался в том, что лично отменил выполнение Минских соглашений. Также он назвал их «уступкой России». URA.RU приводит главные новости к вечеру 9 февраля.

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Президент Украины Владимир Зеленский признался в том, что лично отменил выполнение Минских соглашений. Также он назвал их «уступкой России». URA.RU приводит главные новости к вечеру 9 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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