Зеленский признался в срыве Минских соглашений: главное к вечеру 9 февраля

Владимир Зеленский заявил, что ждет западную технику для боев в Бахмуте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский признался в том, что лично отменил выполнение Минских соглашений. Также он назвал их «уступкой России». URA.RU приводит главные новости к вечеру 9 февраля.
- Зеленский в интервью для Spiegel заявил, что лично остановил выполнение Минских соглашений. О невыполнимости договоренностей украинский лидер сказал экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону. До этого он назвал соглашения «уступкой РФ».
- Великобритания не готова предоставить истребители Киеву по просьбе Зеленского. Причиной тому является отсутствие у Лондона подходящих экземпляров.
- Сенатор от Крыма Сергей Цеков сказал, что украинские посольства выполняют функции военкоматов для иностранных наемников. По его словам, там они получают инструктаж о том, как попасть на Украину и стать там частью вооруженных подразделений.
- ВСУ в качестве альтернативы химическому оружию распыляют пестициды, вызывающие отравление у российских военных. Об этом URA.RU рассказал профессор фармакологии Владимир Ветошкин.
- Зеленский не дает приказ украинским бойцам оставить Бахмут, так как рассчитывает в ближайшее время получить вооружение с Запада. Также украинский лидер заявил, что считает город стратегически важным для ВСУ, передает Spiegel.
- Полковник ВСУ Евгений Силкин сообщил о том, что украинская армия заминировала большую часть границы между Украиной, Белоруссией и Россией. При этом рядом с белорусской границей заминирована каждая дорога и лесополоса.
- ВС РФ уничтожили четыре склада с вооружением ВСУ в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российские войска ликвидировали порядка 90 украинских бойцов на донецком направлении, а в районе Водяного и Угледара за сутки уничтожено более 85 солдат ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
- Польша собирается вернуть себе Львов и Ивано-Франковск на западе Украины, рассказал военный дипломат Александр Бартош в разговоре с URA.RU. По его словам, Польша намерена стать самой сильной военной державой в Европе.
- Российская армия уничтожила более 315 бойцов ВСУ за последние сутки. Также на купянском направлении ВС России ликвидировали технику и боевиков 103-й бригады теробороны и 14-1 механизированной бригады украинской армии, сообщил официальный представитель Минобороны Рф Игорь Конашенков. Его слова приводит Пятый канал.
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