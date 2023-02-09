ВС РФ разбомбили четыре склада с оружием ВСУ за день

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область
Российские солдата помимо оружейных складов уничтожили за сутки до 85 солдат ВСУ в ДНР, уточнили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия армия уничтожила четыре склада с украинским вооружением в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожили четыре склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ в районе Славянска, Авдеевки и Малиновки в ДНР», — уточнили в военном ведомстве в ходе брифинга. Также в министерстве подчеркнули, что Вооруженные силы РФ уничтожили до 90 военных на донецком направлении. Помимо этого, за сутки были ликвидированы более 85 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР, а именно — в районе Водяного и Угледара.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Ранее в Минобороны РФ также уточняли, что войска РФ уничтожили в Харькове два завода по улучшению беспилотников и специальных дронов-камикадзе.

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Россия армия уничтожила четыре склада с украинским вооружением в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Уничтожили четыре склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ в районе Славянска, Авдеевки и Малиновки в ДНР», — уточнили в военном ведомстве в ходе брифинга. Также в министерстве подчеркнули, что Вооруженные силы РФ уничтожили до 90 военных на донецком направлении. Помимо этого, за сутки были ликвидированы более 85 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР, а именно — в районе Водяного и Угледара. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Ранее в Минобороны РФ также уточняли, что войска РФ уничтожили в Харькове два завода по улучшению беспилотников и специальных дронов-камикадзе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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