ВС РФ разбомбили четыре склада с оружием ВСУ за день

09 февраля 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Российские солдата помимо оружейных складов уничтожили за сутки до 85 солдат ВСУ в ДНР, уточнили в Минобороны РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия армия уничтожила четыре склада с украинским вооружением в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Уничтожили четыре склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ в районе Славянска, Авдеевки и Малиновки в ДНР», — уточнили в военном ведомстве в ходе брифинга. Также в министерстве подчеркнули, что Вооруженные силы РФ уничтожили до 90 военных на донецком направлении. Помимо этого, за сутки были ликвидированы более 85 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР, а именно — в районе Водяного и Угледара. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Ранее в Минобороны РФ также уточняли, что войска РФ уничтожили в Харькове два завода по улучшению беспилотников и специальных дронов-камикадзе.

Россия армия уничтожила четыре склада с украинским вооружением в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Уничтожили четыре склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ в районе Славянска, Авдеевки и Малиновки в ДНР», — уточнили в военном ведомстве в ходе брифинга. Также в министерстве подчеркнули, что Вооруженные силы РФ уничтожили до 90 военных на донецком направлении. Помимо этого, за сутки были ликвидированы более 85 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР, а именно — в районе Водяного и Угледара. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Ранее в Минобороны РФ также уточняли, что войска РФ уничтожили в Харькове два завода по улучшению беспилотников и специальных дронов-камикадзе.