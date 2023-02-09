Ельцин Центр ведет переговоры о сотрудничестве с «Мемориалом»*

Уральский «Мемориал»* собирается занять площадку в Ельцин Центре

Ельцин Центр хочет разместить на одной из своей площадок организацию-иноагента Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Иноагенты РФ

Уральское отделение правозащитной организации «Мемориал» (признана в РФ иноагентом), с которым власти Екатеринбурга в 2022 году разорвали договор об аренде занимаемого организацией помещения на Ленина, 99, планирует переехать на одну из площадок Ельцин Центра. Глава организации-иноагента Алексей Мосин подтвердил данную информацию.

«Мы ведем переговоры [с Ельцин Центром], но договора на руках у нас нет», — пишет telegram-канал «УралLIVE» со ссылкой на Мосина. Он отметил, что в не хочет привлекать внимания к возможному переезду организации.

По данным telegram-канала, «Мемориалу» на льготных условиях предоставят помещение по улице Коминтерна, 16. Алексей Мосин добавил, что окончательное решение о планах по переезду озвучат позже, как только организации удастся решить текущие проблемы.

Корреспондент URA.RU отправил запросы в Ельцин Центр и «Мемориал». На момент публикации новости ответы не поступили.

Ранее сообщалось, что власти Екатеринбурга расторгли договор об аренде занимаемого помещения «Мемориалом». Глава организации Алексей Мосин получил уведомление об этом 20 декабря 2022 года. Он отметил, что действие договора прекращается 20 марта.

*Правозащитная организация «Мемориал» — признана в России иностранным агентом.