Путин: России все завидуют

Западные страны завидуют России, иначе бы не лезли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Нам и сейчас завидуют — иначе бы не лезли к нам», — подчеркнул Владимир Путин во время совещания с представителями авиационной отрасли. Трансляцию проводит телеканал «Россия-24». Российский президент подчеркнул, что страна будет продолжать укреплять себя.
Ранее Путин оценил решение министра транспорта РФ Виталия Савельева оставить внутри страны иностранные самолеты. Президент РФ считает такой шаг справедливым на фоне антироссийских санкций. Также говоря о санкциях, Путин подчеркнул, что Россия справилась с основными экономическими трудностями.
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