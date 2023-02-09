Путин: России все завидуют 09 февраля 2023 в 22:00 Размер текста - 17 + Владимир Путин подчеркнул, что Запад влезает в жизнь РФ, так как завидует Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные страны завидуют России, иначе бы не лезли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Нам и сейчас завидуют — иначе бы не лезли к нам», — подчеркнул Владимир Путин во время совещания с представителями авиационной отрасли. Трансляцию проводит телеканал «Россия-24». Российский президент подчеркнул, что страна будет продолжать укреплять себя. Ранее Путин оценил решение министра транспорта РФ Виталия Савельева оставить внутри страны иностранные самолеты. Президент РФ считает такой шаг справедливым на фоне антироссийских санкций. Также говоря о санкциях, Путин подчеркнул, что Россия справилась с основными экономическими трудностями. Западные страны завидуют России, иначе бы не лезли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Нам и сейчас завидуют — иначе бы не лезли к нам», — подчеркнул Владимир Путин во время совещания с представителями авиационной отрасли. Трансляцию проводит телеканал «Россия-24». Российский президент подчеркнул, что страна будет продолжать укреплять себя. Ранее Путин оценил решение министра транспорта РФ Виталия Савельева оставить внутри страны иностранные самолеты. Президент РФ считает такой шаг справедливым на фоне антироссийских санкций. Также говоря о санкциях, Путин подчеркнул, что Россия справилась с основными экономическими трудностями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям