В Перми сделали талисманы в виде вороны для участников спецоперации

Первая партия пермских талисманов уже отправлена в зону СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Перми изготовили талисманы в виде маленького вороненка для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. По словам авторов проекта, первая партия уже направлена на передовую. Эти изделия очень понравились солдатам и самим волонтерам, и сейчас активистам требуется помощь в их изготовлении.

«Первую партию с таким вороненком мы уже отправили нашим бойцам, как талисманы. Но наши волонтеры влюбились все в этих ворон, просто страшно. Пожалуйста, нам очень нужны три таких вороны», — видеообращение опубликовано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон».

Краевые власти, общественные и коммерческие организации региона, а также неравнодушные граждане Прикамья регулярно оказывают помощь землякам, находящимся на передовой. Ранее для танкового батальона «Молот» были переданы тепловизор, печи и крестики. Спецоперация на Украине проводится с конца февраля прошлого года. Ее главная цель — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетней агрессии со стороны Киева, неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин.