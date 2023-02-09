09 февраля 2023

У пермских бойцов СВО появились талисманы. Видео

В Перми сделали талисманы в виде вороны для участников спецоперации
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Первая партия пермских талисманов уже отправлена в зону СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Перми изготовили талисманы в виде маленького вороненка для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. По словам авторов проекта, первая партия уже направлена на передовую. Эти изделия очень понравились солдатам и самим волонтерам, и сейчас активистам требуется помощь в их изготовлении.

«Первую партию с таким вороненком мы уже отправили нашим бойцам, как талисманы. Но наши волонтеры влюбились все в этих ворон, просто страшно. Пожалуйста, нам очень нужны три таких вороны», — видеообращение опубликовано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон».

Краевые власти, общественные и коммерческие организации региона, а также неравнодушные граждане Прикамья регулярно оказывают помощь землякам, находящимся на передовой. Ранее для танкового батальона «Молот» были переданы тепловизор, печи и крестики. Спецоперация на Украине проводится с конца февраля прошлого года. Ее главная цель — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетней агрессии со стороны Киева, неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин.

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В Перми изготовили талисманы в виде маленького вороненка для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. По словам авторов проекта, первая партия уже направлена на передовую. Эти изделия очень понравились солдатам и самим волонтерам, и сейчас активистам требуется помощь в их изготовлении. «Первую партию с таким вороненком мы уже отправили нашим бойцам, как талисманы. Но наши волонтеры влюбились все в этих ворон, просто страшно. Пожалуйста, нам очень нужны три таких вороны», — видеообращение опубликовано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон». Краевые власти, общественные и коммерческие организации региона, а также неравнодушные граждане Прикамья регулярно оказывают помощь землякам, находящимся на передовой. Ранее для танкового батальона «Молот» были переданы тепловизор, печи и крестики. Спецоперация на Украине проводится с конца февраля прошлого года. Ее главная цель — защита мирных жителей Донбасса от восьмилетней агрессии со стороны Киева, неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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