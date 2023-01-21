Беременных в Кургане призвали к вакцинации

В областном перинатальном центре Кургана призвали беременных женщин к вакцинации. Главный врач медучреждения Татьяна Осина заявила, что это единственный способ защитить себя и ребенка от тяжелых осложнений во время и после болезни.
«Мне хотелось бы призвать, просто, понимаете, заклинаю наших беременных женщин, будущих мамочек не пренебрегать вакцинацией. Это действительно важная и нужная процедура, которая защитит от тяжелых осложнений. Не защитит 100% от заболевания, но разрушающее воздействие вируса значительно уменьшится теми антителами, которые при формировании иммунитета после вакцинации образуются в организме. Самое главное, что этот иммунитет можно передать своим малышам», — сказала Татьяна Осина. Ее видеообращение опубликовано на официальной странице правительства региона «ВКонтакте».
По ее словам, безопасность и эффективность вакцин доказана. Осина отметила, что в этом году в регионе используют препарат, который «сразу на 4 штамма вируса гриппа оказывает формирование иммунитета». Врач уточнила, что после 12 недель беременности разрешена вакцинация от гриппа, а после 22 недель — от коронавирусной инфекции. Она рассказала, что в период пандемии COVID-19 ни одну из вакцинированных рожениц в регионе не потеряли.
Ранее URA.RU сообщало, что жительница Екатеринбурга обвинила курганских врачей в гибели ее 25-летней племянницы и еще не рожденного ребенка. В областном департаменте здравоохранения заявили, что женщина не была вакцинирована от гриппа и в течение недели лечилась самостоятельно. Доложить об обстоятельствах смерти беременной из Кургана поручил региональному ведомству глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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В областном перинатальном центре Кургана призвали беременных женщин к вакцинации. Главный врач медучреждения Татьяна Осина заявила, что это единственный способ защитить себя и ребенка от тяжелых осложнений во время и после болезни. «Мне хотелось бы призвать, просто, понимаете, заклинаю наших беременных женщин, будущих мамочек не пренебрегать вакцинацией. Это действительно важная и нужная процедура, которая защитит от тяжелых осложнений. Не защитит 100% от заболевания, но разрушающее воздействие вируса значительно уменьшится теми антителами, которые при формировании иммунитета после вакцинации образуются в организме. Самое главное, что этот иммунитет можно передать своим малышам», — сказала Татьяна Осина. Ее видеообращение опубликовано на официальной странице правительства региона «ВКонтакте». По ее словам, безопасность и эффективность вакцин доказана. Осина отметила, что в этом году в регионе используют препарат, который «сразу на 4 штамма вируса гриппа оказывает формирование иммунитета». Врач уточнила, что после 12 недель беременности разрешена вакцинация от гриппа, а после 22 недель — от коронавирусной инфекции. Она рассказала, что в период пандемии COVID-19 ни одну из вакцинированных рожениц в регионе не потеряли. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Екатеринбурга обвинила курганских врачей в гибели ее 25-летней племянницы и еще не рожденного ребенка. В областном департаменте здравоохранения заявили, что женщина не была вакцинирована от гриппа и в течение недели лечилась самостоятельно. Доложить об обстоятельствах смерти беременной из Кургана поручил региональному ведомству глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.