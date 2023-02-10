Дорожники отказались строить трассу Москва — Екатеринбург

Рабочие отказываются строить трассу М-12, потому что им уже месяц не выплачивают зарплату Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Строители трассы М-12 Москва — Екатеринбург отказываются выполнять работу, так как руководство не выплачивает им зарплату. Более полутора тысяч рабочих устроили забастовку в Бутурлинском районе Нижегородской области, сообщает местный телеканал «Кстати».

«Рабочие в Бутурлинском районе бастуют уже второй день. Забастовка официальная, участвуют в ней, по словам рабочих, около полутора тысяч человек. Техника стоит, а сами рабочие сидят на своей базе и отказываются работать», — рассказывают журналисты.

Последний раз строители получили зарплату 10 января, а после этого субподрядчик — компания «Сиарсиси Рус», являющаяся дочерним предприятием китайской CRCC — приостановил выплаты. Начальник дорожной лаборатории «Сиарсиси Рус» Дмитрий Данилов сказал, что руководство никак не объясняет задержку зарплаты, но обещает произвести выплаты со дня на день. В свою очередь, в компании «Автодор», генподрядчике трассы, заявили, что перечислили деньги субподрядчику.

В нижегородской Государственной инспекции труда подтвердили факт забастовки. «Принимаются меры инспекторского реагирования в соответствии с законодательством Российской Федерации», — отметили в Госинспекции.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Казани до Екатеринбурга. Новая магистраль, которую в народе прозвали «путинской», будет платной — за исключением участков уже существующих дорог. Строительство трассы между Казанью и Екатеринбургом обойдется в 260 млрд рублей и закончится к 2024 году.