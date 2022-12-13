Путину назвали срок строительства трассы между Екатеринбургом и Тюменью

Вице-премьер Хуснуллин: дорога Екатеринбург — Тюмень будет построена до конца 2024 года

13 декабря 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Владимир Путин пустил движение по новому участку дороги Екатеринбург — Тюмень Фото: Владимир Андреев © URA.RU Трасса Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью, которая станет частью коридора до Казани и Москвы, будет полностью построена до конца 2024 года. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил вице-премьер страны Марат Хуснуллин, признав, что работа предстоит напряженная. Трансляцию общения ведет телеканал «Россия 24». Путин и Хуснуллин по видеосвязи приняли участие в открытии нового 35-километрового отрезка на Тюменском тракте. Общаясь с президентом, гендиректор «Свердловскавтодора» Владимир Тюменцев рассказал, что Р-351 является кратчайшей дорогой между Свердловской и Тюменской областями. И заверил, что к 2025 году всю трассу планируется расширить с двух до четырех полос. «Я присоединяюсь к словам благодарности в адрес тех, кто работает на этих важнейших объектах, — ответил Путин и обратился к Хуснуллину. — Марат Шакирзянович, [трасса от Москвы] до Казани, мы планировали завершить работу до 31 декабря 2023 года, а от Казани до Екатеринбурга — до конца 2024-го. А что касается трассы, о которой сейчас говорили, до Тюмени?» Хуснуллин заверил, что дорога будет полностью запущена в 2024 году. «Там напряженно, там три населенных пункта надо делать объезд. Но документация ведется. Я думаю, у нас все получится», — пообещал вице-премьер. 13 декабря Путин принял участие в церемонии открытии автодорог по всей России. 12 декабря это анонсировал Кремль. Источники URA.RU сообщали, что среди прочих будет запущено движение по новому участку Тюменского тракта — в районе города Талица Свердловской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Трасса Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью, которая станет частью коридора до Казани и Москвы, будет полностью построена до конца 2024 года. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил вице-премьер страны Марат Хуснуллин, признав, что работа предстоит напряженная. Трансляцию общения ведет телеканал «Россия 24». Путин и Хуснуллин по видеосвязи приняли участие в открытии нового 35-километрового отрезка на Тюменском тракте. Общаясь с президентом, гендиректор «Свердловскавтодора» Владимир Тюменцев рассказал, что Р-351 является кратчайшей дорогой между Свердловской и Тюменской областями. И заверил, что к 2025 году всю трассу планируется расширить с двух до четырех полос. «Я присоединяюсь к словам благодарности в адрес тех, кто работает на этих важнейших объектах, — ответил Путин и обратился к Хуснуллину. — Марат Шакирзянович, [трасса от Москвы] до Казани, мы планировали завершить работу до 31 декабря 2023 года, а от Казани до Екатеринбурга — до конца 2024-го. А что касается трассы, о которой сейчас говорили, до Тюмени?» Хуснуллин заверил, что дорога будет полностью запущена в 2024 году. «Там напряженно, там три населенных пункта надо делать объезд. Но документация ведется. Я думаю, у нас все получится», — пообещал вице-премьер. 13 декабря Путин принял участие в церемонии открытии автодорог по всей России. 12 декабря это анонсировал Кремль. Источники URA.RU сообщали, что среди прочих будет запущено движение по новому участку Тюменского тракта — в районе города Талица Свердловской области.