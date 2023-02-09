Жителям ЯНАО объяснили, как правильно выбрать украшение ко Дню влюбленных

Роспотребнадзор: при выборе украшений нужно обращать внимание на клеймо

Ямальцам рассказали, на что обратить внимание при выборе украшений ко Дню влюбленных Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

При выборе украшений в канун Дня всех влюбленных жителям ЯНАО рекомендуется внимательно осмотреть понравившийся товар. По информации окружного Роспотребнадзора, при выборе российского производителя необходимо обращать внимание на клеймо.

«При покупке ювелирного изделия внимательно осмотрите его, найдите оттиск пробирного клейма и именник завода-изготовителя (в случае если речь идет о ювелирной продукции отечественного производителя). Если изделие импортного производства, то именник может отсутствовать, но клеймо Российской Государственной Пробирной палаты установленного образца должно присутствовать обязательно», — говорится в сообщении.

В ведомстве предупреждают, что у всех ювелирных украшений должен быть опломбированный ярлык. На нем должно присутствовать наименование украшения и изготовителя, металл, из которого производилось изделие, вес и размер. Также обратить внимание стоит на вид драгоценных вставок с весом и стоимость товара.

«Если драгоценный камень в ювелирном изделии подвергся обработке, изменившей его качественно-цветовые характеристики, на ярлыках ювелирных изделий должна быть указана информация вместе с наименованием вставок драгоценных камней — «облагороженный», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Покупатель имеет право потребовать, чтобы при нем взвесили или измерили украшение. Продавец обязан отдать чек со всей указанной информацией. Также все изделия выдаются покупателю в специальной упаковке. При этом, согласно закону, покупатель не может вернуть украшение в магазин.

Ранее в Роспотребнадзоре ямальцам разъяснили, на что стоит обращать внимание в банях и саунах. Отмечается, что посетителям стоит обратить внимание на вывеску, в которой должно быть все указано.