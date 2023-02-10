Британовед Охошин: Лондон может отказаться от помощи Украине

Британовед Охошин: перед Лондоном встал вопрос об отказе от поставок для Украины

11 февраля 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Великобритания может снизить объем помощи Украине, считает Олег Охошин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания откажется от поставок военной техники Украине, если выберет спасение своей нации. Страна столкнулась с рецессией (замедление темпов экономического роста), рекордным уровнем инфляции и снижением уровня жизни. Об этом в беседе с URA.RU рассказал британовед, старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН, кандидат исторических наук Олег Охошин. «Великобритания столкнулась с рецессией, высоким уровнем инфляции, который достиг рекордного уровня свыше 11%. Сейчас задачей правящей консервативной партии будет борьба с ухудшением уровня жизни большинства населения. От этого будет зависеть популярность премьер-министра Риши Сунака и стабильность власти. Поэтому в данном случае консервативному правительству придется решить, что для него является наиболее значимым — оказание социальной поддержки населению и уравнивание экономического курса или дальнейшая помощь Украине в рамках блока НАТО», — объяснил Олег Охошин. Британовед добавил, что Лондон может, в плане альтернативы, снизить объемы поставок военной помощи Украине. «Сунаку, как консерватору, который поддерживает концепцию глобальной Британии, а она строится на противодействии России и Китаю, будет достаточно сложно отказаться от помощи Украине. Но скорее всего он снизит объемы. Потому что многие избиратели недовольны тем, что Украине выделяются деньги, в то время как им приходится экономить, в том числе на еде», — подчеркнул Охошин. Владимир Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию на встречу с премьер-министром государства Риши Сунаком. По данным пресс-службы президента Украины, в ходе переговоров были согласованы поставки дальнобойного оружия. При этом министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес отметил, что Великобритания не будет в ближайшее время передавать Украине истребители. Только ракеты и беспилотники. Киев намерен использовать эту технику для атак по Крыму. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Великобритания откажется от поставок военной техники Украине, если выберет спасение своей нации. Страна столкнулась с рецессией (замедление темпов экономического роста), рекордным уровнем инфляции и снижением уровня жизни. Об этом в беседе с URA.RU рассказал британовед, старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН, кандидат исторических наук Олег Охошин. «Великобритания столкнулась с рецессией, высоким уровнем инфляции, который достиг рекордного уровня свыше 11%. Сейчас задачей правящей консервативной партии будет борьба с ухудшением уровня жизни большинства населения. От этого будет зависеть популярность премьер-министра Риши Сунака и стабильность власти. Поэтому в данном случае консервативному правительству придется решить, что для него является наиболее значимым — оказание социальной поддержки населению и уравнивание экономического курса или дальнейшая помощь Украине в рамках блока НАТО», — объяснил Олег Охошин. Британовед добавил, что Лондон может, в плане альтернативы, снизить объемы поставок военной помощи Украине. «Сунаку, как консерватору, который поддерживает концепцию глобальной Британии, а она строится на противодействии России и Китаю, будет достаточно сложно отказаться от помощи Украине. Но скорее всего он снизит объемы. Потому что многие избиратели недовольны тем, что Украине выделяются деньги, в то время как им приходится экономить, в том числе на еде», — подчеркнул Охошин. Владимир Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию на встречу с премьер-министром государства Риши Сунаком. По данным пресс-службы президента Украины, в ходе переговоров были согласованы поставки дальнобойного оружия. При этом министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес отметил, что Великобритания не будет в ближайшее время передавать Украине истребители. Только ракеты и беспилотники. Киев намерен использовать эту технику для атак по Крыму.