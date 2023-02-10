Терапевт Рябков предрек новую волну коронавируса весной

11 февраля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Коронавирус сместит грипп в ближайшее время, сказал Андрей Рябков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 После сезонной вспышки гриппа весной и летом ожидается новая волна коронавируса. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков. «Для коронавирусной инфекции, в отличие от гриппа, не характерна сезонность. Поэтому в течение года возможно появление новых волн ковида по мере уменьшения заболеваемости гриппом и другими сезонными ОРВИ, особенно в весенне-летний период. Пока же грипп преобладает над коронавирусом. По данным НИИ гриппа, в конце января 2023 года вирус гриппа выявлялся в 16% случаев, а коронавирус в 8%», — сказал Андрей Рябков. По его словам, новые штаммы пока в России не выявлялись. «В настоящее время преобладающим остается «Омикрон» и его разновидности, в том числе штамм «Кракен». Для него характерна более высокая заразность, но сопоставимая с исходным штаммом летальность. По симптомам и тяжести течения болезни разницы между разновидностями «Омикрона» пока не выявлено. Ранее гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил, что в феврале россияне рискуют заразиться тремя инфекциями одновременно. На это указывает подъем заболеваемости COVID.

После сезонной вспышки гриппа весной и летом ожидается новая волна коронавируса. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков. «Для коронавирусной инфекции, в отличие от гриппа, не характерна сезонность. Поэтому в течение года возможно появление новых волн ковида по мере уменьшения заболеваемости гриппом и другими сезонными ОРВИ, особенно в весенне-летний период. Пока же грипп преобладает над коронавирусом. По данным НИИ гриппа, в конце января 2023 года вирус гриппа выявлялся в 16% случаев, а коронавирус в 8%», — сказал Андрей Рябков. По его словам, новые штаммы пока в России не выявлялись. «В настоящее время преобладающим остается «Омикрон» и его разновидности, в том числе штамм «Кракен». Для него характерна более высокая заразность, но сопоставимая с исходным штаммом летальность. По симптомам и тяжести течения болезни разницы между разновидностями «Омикрона» пока не выявлено. Ранее гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил, что в феврале россияне рискуют заразиться тремя инфекциями одновременно. На это указывает подъем заболеваемости COVID.