Военкоры сообщили о подрыве ключевого моста в Одесской области

Вооруженные силы (ВС) РФ с помощью морских беспилотных дронов нанесли удар по железнодорожному мосту в Затоке Одесской области, по которому проходят поставки вооружения НАТО на Украину. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный.
«Через почти год после начала СВО мы начали использовать морские беспилотные дроны. <…> По кадрам понятно, что боевое применение вполне удачное. Ж/Д мост в Затоке — это ворота (не единственные) для западной техники, боеприпасов и западных, и советского образца, которые производят разные бывшие братские республики Восточной Европы», — написал Поддубный в своем telegram-канале.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Российская армия с помощью высокоточного оружия наносит удары по объектам критической инфраструктуры. В пятницу в Харькове, Одессе, Кривом Роге, в Николаевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Киеве были слышны взрывы. Энергокомпании Украины сообщали о повреждении объектов энергетической инфраструктуры.
Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.