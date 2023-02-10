10 февраля 2023

Военкоры сообщили о подрыве ключевого моста в Одесской области

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Виды города. Пермь, мост, красавинский мост
ВС РФ ударили по опорам моста в Одесской области при помощи водных дронов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы (ВС) РФ с помощью морских беспилотных дронов нанесли удар по железнодорожному мосту в Затоке Одесской области, по которому проходят поставки вооружения НАТО на Украину. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Через почти год после начала СВО мы начали использовать морские беспилотные дроны. <…> По кадрам понятно, что боевое применение вполне удачное. Ж/Д мост в Затоке — это ворота (не единственные) для западной техники, боеприпасов и западных, и советского образца, которые производят разные бывшие братские республики Восточной Европы», — написал Поддубный в своем telegram-канале.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Российская армия с помощью высокоточного оружия наносит удары по объектам критической инфраструктуры. В пятницу в Харькове, Одессе, Кривом Роге, в Николаевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Киеве были слышны взрывы. Энергокомпании Украины сообщали о повреждении объектов энергетической инфраструктуры.

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Вооруженные силы (ВС) РФ с помощью морских беспилотных дронов нанесли удар по железнодорожному мосту в Затоке Одесской области, по которому проходят поставки вооружения НАТО на Украину. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный. «Через почти год после начала СВО мы начали использовать морские беспилотные дроны. <…> По кадрам понятно, что боевое применение вполне удачное. Ж/Д мост в Затоке — это ворота (не единственные) для западной техники, боеприпасов и западных, и советского образца, которые производят разные бывшие братские республики Восточной Европы», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Российская армия с помощью высокоточного оружия наносит удары по объектам критической инфраструктуры. В пятницу в Харькове, Одессе, Кривом Роге, в Николаевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Киеве были слышны взрывы. Энергокомпании Украины сообщали о повреждении объектов энергетической инфраструктуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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