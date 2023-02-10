Военкоры сообщили о подрыве ключевого моста в Одесской области

11 февраля 2023 в 02:44 Размер текста - 17 +

ВС РФ ударили по опорам моста в Одесской области при помощи водных дронов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы (ВС) РФ с помощью морских беспилотных дронов нанесли удар по железнодорожному мосту в Затоке Одесской области, по которому проходят поставки вооружения НАТО на Украину. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный. «Через почти год после начала СВО мы начали использовать морские беспилотные дроны. <…> По кадрам понятно, что боевое применение вполне удачное. Ж/Д мост в Затоке — это ворота (не единственные) для западной техники, боеприпасов и западных, и советского образца, которые производят разные бывшие братские республики Восточной Европы», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Российская армия с помощью высокоточного оружия наносит удары по объектам критической инфраструктуры. В пятницу в Харькове, Одессе, Кривом Роге, в Николаевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Киеве были слышны взрывы. Энергокомпании Украины сообщали о повреждении объектов энергетической инфраструктуры.

Вооруженные силы (ВС) РФ с помощью морских беспилотных дронов нанесли удар по железнодорожному мосту в Затоке Одесской области, по которому проходят поставки вооружения НАТО на Украину. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный. «Через почти год после начала СВО мы начали использовать морские беспилотные дроны. <…> По кадрам понятно, что боевое применение вполне удачное. Ж/Д мост в Затоке — это ворота (не единственные) для западной техники, боеприпасов и западных, и советского образца, которые производят разные бывшие братские республики Восточной Европы», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Российская армия с помощью высокоточного оружия наносит удары по объектам критической инфраструктуры. В пятницу в Харькове, Одессе, Кривом Роге, в Николаевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Киеве были слышны взрывы. Энергокомпании Украины сообщали о повреждении объектов энергетической инфраструктуры.