Полковник Алехин: Украина готовит два новых корпуса из самых обученных бойцов

12 февраля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Украина стягивает лучших бойцов на запад страны, сказал Геннадий Алехин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина собирает своих самых обученных бойцов для создания двух корпусов. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Есть один момент. ВСУ большое внимание предают созданию двух корпусов. Один готовится на Западе. В Польше или на Западной Украине. Второй, по моим сведениям, готовится где-то под Полтавой. Они туда самых обученных кидают на формирование этого корпуса», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, пока не известно, куда эти бойцы будут направлены. «Нужно время. Это обучение, слаживание. Идет формирование. Они сначала заявили, что три корпуса будет, но, скорее всего, только два смогут сколотить. Куда их направят потом, только [главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий] Залужный знает», — объяснил полковник запаса. По мнению американских аналитиков, украинская армия сейчас может продвигаться только на юге зоны СВО, поскольку Россия надежно укрепила позиции на востоке. Они отмечают, что очевидная цель ВСУ — Мариуполь.

Украина собирает своих самых обученных бойцов для создания двух корпусов. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Есть один момент. ВСУ большое внимание предают созданию двух корпусов. Один готовится на Западе. В Польше или на Западной Украине. Второй, по моим сведениям, готовится где-то под Полтавой. Они туда самых обученных кидают на формирование этого корпуса», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, пока не известно, куда эти бойцы будут направлены. «Нужно время. Это обучение, слаживание. Идет формирование. Они сначала заявили, что три корпуса будет, но, скорее всего, только два смогут сколотить. Куда их направят потом, только [главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий] Залужный знает», — объяснил полковник запаса. По мнению американских аналитиков, украинская армия сейчас может продвигаться только на юге зоны СВО, поскольку Россия надежно укрепила позиции на востоке. Они отмечают, что очевидная цель ВСУ — Мариуполь.