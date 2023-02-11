В Минобороны РФ заявили о поражении критической инфраструктуры Украины

Вооруженные силы России вывели из строя объекты критической инфраструктуры Украины, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного-комплекса (ОПК) в ходе ударов высокоточным оружием 10 февраля. С таким отчетом выступило Минобороны России в ходе брифинга.
«В течение 10 февраля ВС РФ нанесен массированный удар по критически важным объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ОПК (оборонно-промышленного-комплекса — прим. URA.RU) Украины», — сообщили в ведомстве. В Минобороны отметили, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками, а все обозначенные цели были поражены.
Кроме того, российскими войсками были выведены из строя железнодорожные пути, по которым украинская армия перебрасывала западное оружие и боеприпасы. Ими также были остановлены энергоемкие производства ОПК Украины.
Вчера, 10 февраля, украинские власти и СМИ сообщали о взрывах и работе ПВО во многих областях страны. В частности, в энергокомпании Украины сообщали о повреждении объектов энергетической инфраструктуры.
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