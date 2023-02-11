В Минобороны РФ заявили о поражении критической инфраструктуры Украины

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, учебные стрельбы, полигон еланский, зенитная установка зу23, ЗУ-23
ВС РФ поразили все обозначенные цели на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России вывели из строя объекты критической инфраструктуры Украины, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного-комплекса (ОПК) в ходе ударов высокоточным оружием 10 февраля. С таким отчетом выступило Минобороны России в ходе брифинга.

«В течение 10 февраля ВС РФ нанесен массированный удар по критически важным объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ОПК (оборонно-промышленного-комплекса — прим. URA.RU) Украины», — сообщили в ведомстве. В Минобороны отметили, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками, а все обозначенные цели были поражены.

Кроме того, российскими войсками были выведены из строя железнодорожные пути, по которым украинская армия перебрасывала западное оружие и боеприпасы. Ими также были остановлены энергоемкие производства ОПК Украины.

Вчера, 10 февраля, украинские власти и СМИ сообщали о взрывах и работе ПВО во многих областях страны. В частности, в энергокомпании Украины сообщали о повреждении объектов энергетической инфраструктуры.

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Вооруженные силы России вывели из строя объекты критической инфраструктуры Украины, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного-комплекса (ОПК) в ходе ударов высокоточным оружием 10 февраля. С таким отчетом выступило Минобороны России в ходе брифинга. «В течение 10 февраля ВС РФ нанесен массированный удар по критически важным объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ОПК (оборонно-промышленного-комплекса — прим. URA.RU) Украины», — сообщили в ведомстве. В Минобороны отметили, что удары наносились высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками, а все обозначенные цели были поражены. Кроме того, российскими войсками были выведены из строя железнодорожные пути, по которым украинская армия перебрасывала западное оружие и боеприпасы. Ими также были остановлены энергоемкие производства ОПК Украины. Вчера, 10 февраля, украинские власти и СМИ сообщали о взрывах и работе ПВО во многих областях страны. В частности, в энергокомпании Украины сообщали о повреждении объектов энергетической инфраструктуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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