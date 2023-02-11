FT: Украина потребовала срочно дать ей новые боеприпасы и артиллерию

11 февраля 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

ВСУ не обладают достаточными запасами боеприпасов, заявила Ольги Стефанишина Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти потребовали от западных партнеров немедленно предоставить стране новые боеприпасы и артиллерию, опасаясь скорого возможного наступления России. Об этом пишет газета The Financial Times, приводя слова украинского вице-премьера Ольги Стефанишиной с просьбами о новых поставках вооружений. «То, что имеет крайнюю срочность, это, <…>, боеприпасы и артиллерия, которые нам нужны немедленно, чтобы убедиться, что мы можем действовать с новой военной техникой, которую мы получили. <…> У нас нет такого количества боеприпасов, которое нам нужно», — приводит газета слова Ольги Стефанишиной. Как отметили журналисты, украинские власти просили предоставить Киеву вооружение в срочном порядке из-за якобы скорого «неизбежного наступления России». Последняя крупная мера поддержки Запада украинской стороны — согласие на поставки ей танков. Западные страны решились на такой шаг спустя около месяца раздумий. Однако вскоре после согласия западных лидеров на подобную помощь Киеву, украинские власти выступили с требованием о новом необходимом оружии для борьбы с Россией — об истребителях. Российское правительство, в свою очередь, подчеркивало, что поставки западного вооружения Киеву не повлияют на ход российской спецоперации — Россия добьется в ней своих целей. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что оказывая подобную помощь Украине, западные страны затягивают конфликт и делают украинской стороне только хуже. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские власти потребовали от западных партнеров немедленно предоставить стране новые боеприпасы и артиллерию, опасаясь скорого возможного наступления России. Об этом пишет газета The Financial Times, приводя слова украинского вице-премьера Ольги Стефанишиной с просьбами о новых поставках вооружений. «То, что имеет крайнюю срочность, это, <…>, боеприпасы и артиллерия, которые нам нужны немедленно, чтобы убедиться, что мы можем действовать с новой военной техникой, которую мы получили. <…> У нас нет такого количества боеприпасов, которое нам нужно», — приводит газета слова Ольги Стефанишиной. Как отметили журналисты, украинские власти просили предоставить Киеву вооружение в срочном порядке из-за якобы скорого «неизбежного наступления России». Последняя крупная мера поддержки Запада украинской стороны — согласие на поставки ей танков. Западные страны решились на такой шаг спустя около месяца раздумий. Однако вскоре после согласия западных лидеров на подобную помощь Киеву, украинские власти выступили с требованием о новом необходимом оружии для борьбы с Россией — об истребителях. Российское правительство, в свою очередь, подчеркивало, что поставки западного вооружения Киеву не повлияют на ход российской спецоперации — Россия добьется в ней своих целей. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что оказывая подобную помощь Украине, западные страны затягивают конфликт и делают украинской стороне только хуже.