Депутат Госдумы призвал лишать маткапитала рожающих за границей россиянок

11 февраля 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

Виталий Милонов высказался о материнском капитале для части россиянок Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россиянок, уезжающих рожать своих детей за границей, следует лишать материнского капитала. С таким мнением выступил депутат Госдумы России Виталий Милонов, комментируя недавнее решение правительства Аргентины аннулировать вид на жительство у россиянок, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране. «Те, кто ездит рожать за границу, не должны претендовать на родительский капитал», — сказал Виталий Милонов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва». Он отметил, что те женщины, которые уезжают рожать за пределы России являются «сумасшедшими» и хотят таким образом «халявно обеспечить себе двойное гражданство». Свое мнение Милонов выразил на фоне недавнего инцидента с отказом миграционной службы Аргентины пускать в страну беременных россиянок, о котором он также высказался. «Они специально ради гражданства уезжают, ребенок получает гражданство. <…> Если она едет и платит деньги за роды в Аргентине, пусть Аргентина о ней заботится», — добавил депутат. Ранее правительство Аргентины заявило, что отзывает вид на жительство у россиянок, которые получили его через рождение ребенка в стране, однако не остались в ней жить. С таким заявлением аргентинские власти выступили после того, как миграционная служба страны отказала во въезде шестерым беременным россиянкам, посчитав обозначенную ими цель для пребывания в Аргентине ложной, отмечает Vse42.Ru. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россиянок, уезжающих рожать своих детей за границей, следует лишать материнского капитала. С таким мнением выступил депутат Госдумы России Виталий Милонов, комментируя недавнее решение правительства Аргентины аннулировать вид на жительство у россиянок, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране. «Те, кто ездит рожать за границу, не должны претендовать на родительский капитал», — сказал Виталий Милонов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва». Он отметил, что те женщины, которые уезжают рожать за пределы России являются «сумасшедшими» и хотят таким образом «халявно обеспечить себе двойное гражданство». Свое мнение Милонов выразил на фоне недавнего инцидента с отказом миграционной службы Аргентины пускать в страну беременных россиянок, о котором он также высказался. «Они специально ради гражданства уезжают, ребенок получает гражданство. <…> Если она едет и платит деньги за роды в Аргентине, пусть Аргентина о ней заботится», — добавил депутат. Ранее правительство Аргентины заявило, что отзывает вид на жительство у россиянок, которые получили его через рождение ребенка в стране, однако не остались в ней жить. С таким заявлением аргентинские власти выступили после того, как миграционная служба страны отказала во въезде шестерым беременным россиянкам, посчитав обозначенную ими цель для пребывания в Аргентине ложной, отмечает Vse42.Ru.