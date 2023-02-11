Депутат Госдумы призвал лишать маткапитала рожающих за границей россиянок

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Пресс-конференция в НСН. Москва, милонов виталий
Виталий Милонов высказался о материнском капитале для части россиянок Фото:

Россиянок, уезжающих рожать своих детей за границей, следует лишать материнского капитала. С таким мнением выступил депутат Госдумы России Виталий Милонов, комментируя недавнее решение правительства Аргентины аннулировать вид на жительство у россиянок, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране.

«Те, кто ездит рожать за границу, не должны претендовать на родительский капитал», — сказал Виталий Милонов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва». Он отметил, что те женщины, которые уезжают рожать за пределы России являются «сумасшедшими» и хотят таким образом «халявно обеспечить себе двойное гражданство».

Свое мнение Милонов выразил на фоне недавнего инцидента с отказом миграционной службы Аргентины пускать в страну беременных россиянок, о котором он также высказался. «Они специально ради гражданства уезжают, ребенок получает гражданство. <…> Если она едет и платит деньги за роды в Аргентине, пусть Аргентина о ней заботится», — добавил депутат.

Ранее правительство Аргентины заявило, что отзывает вид на жительство у россиянок, которые получили его через рождение ребенка в стране, однако не остались в ней жить. С таким заявлением аргентинские власти выступили после того, как миграционная служба страны отказала во въезде шестерым беременным россиянкам, посчитав обозначенную ими цель для пребывания в Аргентине ложной, отмечает Vse42.Ru.

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Россиянок, уезжающих рожать своих детей за границей, следует лишать материнского капитала. С таким мнением выступил депутат Госдумы России Виталий Милонов, комментируя недавнее решение правительства Аргентины аннулировать вид на жительство у россиянок, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране. «Те, кто ездит рожать за границу, не должны претендовать на родительский капитал», — сказал Виталий Милонов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва». Он отметил, что те женщины, которые уезжают рожать за пределы России являются «сумасшедшими» и хотят таким образом «халявно обеспечить себе двойное гражданство». Свое мнение Милонов выразил на фоне недавнего инцидента с отказом миграционной службы Аргентины пускать в страну беременных россиянок, о котором он также высказался. «Они специально ради гражданства уезжают, ребенок получает гражданство. <…> Если она едет и платит деньги за роды в Аргентине, пусть Аргентина о ней заботится», — добавил депутат. Ранее правительство Аргентины заявило, что отзывает вид на жительство у россиянок, которые получили его через рождение ребенка в стране, однако не остались в ней жить. С таким заявлением аргентинские власти выступили после того, как миграционная служба страны отказала во въезде шестерым беременным россиянкам, посчитав обозначенную ими цель для пребывания в Аргентине ложной, отмечает Vse42.Ru.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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