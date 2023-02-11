В США назвали слабую сторону Украины, которая приведет к победе России

Geopolitical Futures: слабость ВСУ связана с отсутствием ракет дальнего радиуса

12 февраля 2023 в 02:25 Размер текста - 17 +

ВСУ не хватает ракет дальнего радиуса действия, пишет Geopolitical Futures Фото: Пресс-служба Роскосмоса новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ближайшее время Украину настигнет переломный момент из-за слабости украинских военнослужащих, которая связана с отсутствием ракет дальнего радиуса действия. Об этом пишет в своей статье для Geopolitical Futures американский геостратег Джордж Фридман. «Нынешняя слабость украинской армии связана с отсутствием ракет дальнего радиуса действия», — считает Фридман. По его мнению, несмотря на заявления Вашингтона о том, что Украина не собирается наносить удары по территории РФ «на самом деле Вашингтон приказал Украине не использовать боеприпасы на максимальной дальности, и ходят слухи, что американцы модифицировали ракеты, чтобы этого не произошло», — заявил эксперт. Он уверен, что Киев ведет «экзистенциальную войну». И ее готовность использовать что-то меньшее, чем полная мощность, неизбежно вызывает сомнения, заверил автор статьи. Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявлял, что главной слабостью ВСУ является нехватка техники и личного состава. По этой причине украинским бойцам очень трудно сдерживать подразделения из РФ. Недавно секретарь НБО Украины призвал уничтожать российские объекты, передает телеканал 360. США одобрили удары ВСУ по территории РФ. Киев требует от западных партнеров срочно предоставить Украине новые боеприпасы и артиллерию, опасаясь скорого возможного наступления, сообщала газета The Financial Times. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что у Киева нет шансов победить РФ из-за нехватки военной помощи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ближайшее время Украину настигнет переломный момент из-за слабости украинских военнослужащих, которая связана с отсутствием ракет дальнего радиуса действия. Об этом пишет в своей статье для Geopolitical Futures американский геостратег Джордж Фридман. «Нынешняя слабость украинской армии связана с отсутствием ракет дальнего радиуса действия», — считает Фридман. По его мнению, несмотря на заявления Вашингтона о том, что Украина не собирается наносить удары по территории РФ «на самом деле Вашингтон приказал Украине не использовать боеприпасы на максимальной дальности, и ходят слухи, что американцы модифицировали ракеты, чтобы этого не произошло», — заявил эксперт. Он уверен, что Киев ведет «экзистенциальную войну». И ее готовность использовать что-то меньшее, чем полная мощность, неизбежно вызывает сомнения, заверил автор статьи. Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявлял, что главной слабостью ВСУ является нехватка техники и личного состава. По этой причине украинским бойцам очень трудно сдерживать подразделения из РФ. Недавно секретарь НБО Украины призвал уничтожать российские объекты, передает телеканал 360. США одобрили удары ВСУ по территории РФ. Киев требует от западных партнеров срочно предоставить Украине новые боеприпасы и артиллерию, опасаясь скорого возможного наступления, сообщала газета The Financial Times. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что у Киева нет шансов победить РФ из-за нехватки военной помощи.